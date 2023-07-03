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VW ID.Buzz обошёл на лосином тесте VW Multivan T7

Электрическая «Буханка», как получить компенсацию за неправильный штраф и самые плохие дороги в РФ. Главное за день

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Редакция Авто.ру

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Добрый вечер! В Крыму состоялся первый тестовый заезд электрической «Буханки», созданной местной фирмой «Элькафа». Пакеты для превращения УАЗ СГР в электрокар планируется продавать всем желающим. Сгорая от желания прокатиться на электро-«Буханке», переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

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Чем бы вы ни занимались прямо сейчас, отложите это в сторону. В ближайшие несколько минут мы похитим ваше внимание и, возможно, разобьём сердце и копилку. Ведь мы опять нашли на Авто.ру семь классных автомобилей, каждый из которых вполне может претендовать на звание машины мечты. Смотрите!

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