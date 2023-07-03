Электрическая «Буханка», как получить компенсацию за неправильный штраф и самые плохие дороги в РФ. Главное за день

Неверный штраф можно оспорить. Но получится ли заставить ГИБДД возместить затраты на юриста, если он участвовал в деле, и компенсировать моральный вред? Объясняем на примере недавнего судебного процесса.

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Среднеразмерный кроссовер Changan CS55Plus вписался в насыщенную конкурентами среду и старается привлечь внимание ярким обликом. А что ещё он готов предложить покупателю? Рассказываем после подробного теста.