Электрическая «Буханка», как получить компенсацию за неправильный штраф и самые плохие дороги в РФ. Главное за день

Добрый вечер! В Крыму состоялся первый тестовый заезд электрической «Буханки», созданной местной фирмой «Элькафа». Пакеты для превращения УАЗ СГР в электрокар планируется продавать всем желающим. Сгорая от желания прокатиться на электро-«Буханке», переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Mazda6 стала хитом буквально с момента своего появления. Вершина эволюции на данный момент — поколение GJ, которое выпускается много лет и пользуется стабильным спросом на вторичном рынке. Мы подготовили гид по выбору подержанной «шестёрки» третьего поколения: разбираемся с версиями, ценами и слабыми местами.
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Чем бы вы ни занимались прямо сейчас, отложите это в сторону. В ближайшие несколько минут мы похитим ваше внимание и, возможно, разобьём сердце и копилку. Ведь мы опять нашли на Авто.ру семь классных автомобилей, каждый из которых вполне может претендовать на звание машины мечты. Смотрите!
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Среднеразмерный кроссовер Changan CS55Plus вписался в насыщенную конкурентами среду и старается привлечь внимание ярким обликом. А что ещё он готов предложить покупателю? Рассказываем после подробного теста.
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