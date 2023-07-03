Обзор Changan CS55Plus: все плюсы и минусы нескучного кроссовера из Китая. Подробный тест

И какое-то время обычный CS55 и Plus будут существовать параллельно. Да и сама по себе новинка — это не просто рестайлинг или расширение ассортимента, а революционная смена поколений, не затронувшая лишь сам формат автомобиля. Changan CS55 Plus, представленный в КНР два года назад — это снова 4,5-метровый переднеприводный пятидверный кроссовер. Но в остальном — от технической начинки до оснащения — прогресс впечатляющий.

Отсюда, кстати, и солидная прибавка к цене: дешевле 2,5 миллиона рублей CS55Plus не взять. Значит, и аудитория к машине станет относиться строже. Выдержит ли нафаршированный Changan более придирчивый отбор? Давайте разбираться в деталях свежей китайской концепции.