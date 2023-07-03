Обзор Changan CS55Plus: все плюсы и минусы нескучного кроссовера из Китая. Подробный тест

На запрос «удобный и недорогой паркетник на каждый день» рынок отвечает десятками предложений за 2–3 миллиона рублей от китайских фирм. В эту весьма насыщенную конкурентами среду как раз и вписался среднеразмерный Changan, который старается привлечь внимание публики ярким обликом, не имеющим ничего общего с заурядным стилем предшественника без приставки Plus. Разбираемся, есть ли у него шансы потеснить уже освоившихся в России соперников, и что ещё он готов предложить покупателю, помимо модного дизайна.
- Мощный и экономичный двигатель
- Богатое оснащение
- Удобные задние сиденья
- Слабая подготовка к зиме
- Скромная проходимость
- Неудачные настройки «робота»
Кстати, прежний CS55 до сих пор числится в актуальной российской линейке Changan. Причём наши дилеры предлагают модель образца шестилетней давности, тогда как в Китае кроссовер ещё в 2019-м радикально обновили. С одной стороны, такая тактика позволяет удерживать в РФ достаточно гуманный ценник в районе двух миллионов рублей. С другой — покупатель его вроде как не особо замечает. За весь прошлый год тираж немолодого паркетника составил скромные полтысячи штук — впереди оказались и самый доступный в гамме фирмы CS35, и даже более крупный CS75.
И какое-то время обычный CS55 и Plus будут существовать параллельно. Да и сама по себе новинка — это не просто рестайлинг или расширение ассортимента, а революционная смена поколений, не затронувшая лишь сам формат автомобиля. Changan CS55 Plus, представленный в КНР два года назад — это снова 4,5-метровый переднеприводный пятидверный кроссовер. Но в остальном — от технической начинки до оснащения — прогресс впечатляющий.
Отсюда, кстати, и солидная прибавка к цене: дешевле 2,5 миллиона рублей CS55Plus не взять. Значит, и аудитория к машине станет относиться строже. Выдержит ли нафаршированный Changan более придирчивый отбор? Давайте разбираться в деталях свежей китайской концепции.
Интерьер
Интерьер полностью соответствует внешности. Он тоже на первый взгляд кажется дороже, чем есть на самом деле, и удачно, без перегибов, обыгрывает авангардные мотивы. CS55Plus погружает водителя в по-спортивному плотный кокпит, удивляющий миниатюрным рулём-штурвалом неправильной формы и расположенным над ним цифровым приборным кластером. Дополняет всё это центральный тачскрин внушительных размеров.
Нечто подобное, только в ещё более футуристическом исполнении, мы видели на дерзком кросс-купе Changan UNI-K, а также на многих моделях Peugeot. Собственно, французы в своё время и стали пионерами такой архитектуры салона, доказав, что нестандартно и непривычно — не значит неудобно.
Китайцы, видимо, плотно изучили европейский опыт. Потому как по-крупному к эргономике CS55Plus тоже не придраться. За исключением руля и приборки всё вроде бы на своих местах: ровно там, где интуитивно ожидаешь. Климат-контролем заведует кнопочная «клавиатура» на карнизе панели, буквально под правой рукой — понятный электронный селектор коробки передач и вспомогательные переключатели. Здесь же — удобная площадка с беспроводной зарядкой для смартфона и глубокие подстаканники.
И только освоившись обращаешь внимание на недочёты, которые дизайнеры и инженеры Changan всё же допустили. Например, неприятно удивила автоматика климат-контроля, испытывающая чрезмерную страсть к режиму рециркуляции и обдуву области ног. В результате салон вентилируется и отапливается неравномерно, вынуждая выставлять желаемую температуру с сильным запасом — при заданных 25 градусах в CS55Plus вполне может быть прохладно.
Хорошо, что подобные нюансы в теории легко устранить апгрейдом софта. Для китайцев такая модернизация — в порядке вещей. Плохо другое — часть интерьерных проблем связана с «железом» машины, поэтому исправить их уже сложнее. Так, к «холодному» климат-контролю Changan плюсует необогреваемый обод руля и «тёплые» только в районе подушки кресла — в спинках нитей нет. Да и включать подогрев приходится через виртуальное меню.
А ещё сиденье огорчает отсутствием регулировки поясничной поддержки и типично азиатской коротковатой подушкой. При том что плотность набивки и профиль китайцы подобрали удачно, просто немного не довели концепцию до ума.
Впрочем, не будем забывать, что CS55Plus — кроссовер относительно бюджетный. Поэтому следы экономии местами проскакивают. Взять, допустим, бесключевой доступ — метку встроили только в ручку водительской двери. А вот с правой стороны попасть в салон, не достав брелок из кармана, не получится. Заметен и дефицит статусных материалов — в отделке доминирует жёсткий пластик, замаскированный добротной сборкой, хитрой фактурой и мягкими кожаными накладками в местах наиболее вероятных тактильных контактов: на подлокотниках и трансмиссионном джойстике.
Практичность
При длине 4515 мм и колёсной базе 2656 мм CS55Plus вроде бы не даёт намёков на просторный второй ряд сидений. Но это тот самый случай, когда на сухие цифры ориентироваться смысла нет. Лучше забраться внутрь, чтобы лично убедиться: пятиместный Changan — отличный семейный вариант!
Пусть потолок слегка распух от панорамной крыши, и никаких регулировок диван не имеет — на эти моменты пассажиры китайского кроссовера вряд ли обратят внимание. Компоновщики очень удачно выбрали позицию подушки и наклон спинки. Посадка уже комфортная, но ещё не слишком вальяжная. И с простором проблем нет: для своих габаритов CS55Plus обеспечивает даже рослым людям без преувеличения солидный запас свободы по всем направлениям.
Вдвойне приятна продуманность задних мест в мелочах. Прикрывающие пороги двери распахиваются почти на прямой угол, проём широкий. А внутри предусмотрены USB-зарядки, дефлектор обдува (один, но большой), откидной подлокотник и двухступенчатый подогрев. Жаль только, действие его, как и в случае с передними креслами, распространяется лишь на подушку.
А вот багажник получился противоречивым. В то время как обычный CS55 принимает на борт до 505 литров груза, Plus вмещает 475 литров. И от посторонних глаз вещи не спрячешь: крепления для рулонной шторки присутствуют, но самой её почему-то нет даже в наиболее дорогой комплектации. Равно как практичных такелажных приспособлений: фиксировать поклажу нечем за исключением пары крючков для пакетов на боковых стенках. Пятую дверь поднимает сервопривод, однако не слишком высоко — есть шанс набить шишку о край.
Отсеку CS55Plus прощаешь недоработки, когда нужно перевезти действительно крупный и громоздкий багаж либо распихать по машине всякие хозяйственные мелочи. В первом случае Changan предлагает почти идеально ровную площадку при сложенных задних сиденьях, а во втором — двухуровневое подполье. Нижние этажи занимают многосекционный органайзер и плоская «докатка», внутрь которой также получится что-нибудь спрятать.
Техника и надёжность
Если обычный CS55 хотя бы предлагает покупателю выбор между механической и автоматической коробками передач, то кроссовер Plus пришёл в Россию в единственной безальтернативной конфигурации: установленный поперечно бензиновый турбомотор, семиступенчатый «робот» и передний привод, упакованные в несущий кузов. Типичная схема для китайских паркетников, однако на фоне иных соперников из КНР Сhangan выгодно выделяется полностью независимыми подвесками — стойки МакФерсон спереди, многорычажка сзади.
1,5-литровая рядная «четвёрка» Changan CS55Plus выдаёт солидные 181 л.с. и 280 Н·м. Несмотря на систему питания с непосредственным впрыском топлива, двигателю официально предписан АИ-92. Мотор с индексом JL473ZQ7 для России свежий, внятной статистики неисправностей по нему пока нет. Однако заявленный ресурс агрегата, по словам сервисменов, составляет приемлемые по современным понятиям 240-250 тысяч километров пробега. Разумеется, при своевременном обслуживании и использовании качественных расходников. Кстати, собран ДВС с использованием компонентов именитых BorgWarner, Delphi и Bosch.
Определённую уверенность внушает принадлежность двигателя к фирменному семейству BlueCore, которое прославилось тем, что вошло в книгу рекордов Гиннесса. Один из образцов проработал на максимальных оборотах без перерыва 259 часов 46 минут и 45 секунд, виртуально за раз намотав на коленвал 51955 километров в предельно жёстком режиме.
По семиступенчатой преселективной коробке с парой «мокрых» сцеплений информации ещё меньше. Известно, что на CS55Plus ставят агрегат TM047FDB производства компании Chongqing Tsingshan Industrial. Но вряд ли это знание сильно обнадёжит владельца или облегчит труд ремонтнику. Чтобы делать выводы о ресурсе, должно пройти время.
Впрочем, от «детских болезней» Changan CS55Plus владельца кроссовера страхует продолжительная гарантия производителя — пять лет либо 150 000 км пробега.
Езда
Управление CS55Plus требует определённой привычки и понимания сути автомобиля. Потому что поначалу китайский паркетник из кожи вон лезет, чтобы доказать свою спортивность, заявленную яркой внешностью с красными акцентами в декоре.
И на то есть основания. Ведь со сменой поколения Changan совершенно не потолстел — кроссовер по-прежнему весит около 1,5 тонны. При этом под капотом прибавилось аж 38 сил и 70 «ньютонов». С разгонной динамикой при таком раскладе, очевидно, проблем нет. Более того: при неаккуратном обращении с правой педалью возникает силовое подруливание, обычно свойственное мощным переднеприводным хот-хэтчам.
Пожалуй, с драйверскими спецэффектами, особенно в спортрежиме, CS55Plus даже перебарщивает. Приятно, конечно, порой резво уйти со светофора и энергично прохватить по извилистой дорожке. Но постоянно ездить в таком нервном напряжении утомительно. Да и пассажиры не скажут спасибо за бесконечные рывки автомобиля вслед за ударными переключениями «робота».
А на действительно серьёзной скорости и при активном маневрировании сдаётся ходовая часть. Changan начинает тревожно раскачиваться, глубоко крениться, на стыках или заплатках асфальта появляются пробои до буферов — подвескам для бодрой езды по неидеальным российским трассам не всегда хватает собранности и энергоёмкости. Да и при движении по прямой по кузову нет-нет да и пробегают вибрации, вызванные микропрофилем дороги.
Поэтому CS55Plus — тот редкий случай, когда силовую установку для повседневных поездок проще перевести в сонный режим Eco. К тому же в штатных ситуациях и реакции кроссовера на манёвры приходят в норму. Теперь даже на безальтернативных 19-дюймовых колёсах с низкопрофильными шинами 225/55 Changan уверенно фильтрует разнокалиберные неровности, а за счёт задней многорычажки образцово послушно поворачивает. Отдельно отметим тишину в салоне и скромный расход топлива — заторы, светофоры и забеги по скоростным магистралям не мешают укладываться в 9 л/100 км. Напомним — демократичного АИ-92.
Другой вопрос, что какой режим ни выбери, не получится заставить преселективную коробку плавно и быстро стартовать в натяг. В начале движения семиступенчатый «робот» обычно задумчив, требует от водителя терпения и выдержки. Иногда машина даже откатывается назад.
Всё это особенно актуально вне асфальта, когда приходится осторожно прощупывать траекторию. Хотя по сравнению с предшественником CS55Plus и без того стал менее внедорожным, ведь клиренс сократился с приемлемых 190 мм до совсем легковых 171 мм под пластиковым пыльником моторного отсека. Спецрежимов бортовая электроника не имеет, а из средств повышения проходимости — только система контроля скорости на спуске.
Зато новый Changan изрядно поумнел. Комплекс водительских ассистентов, которыми щедро снабдили китайский кроссовер, работает на удивление толково. Вплоть до того, что машина способна достаточно уверенно двигаться в режиме «автопилота», самостоятельно удерживаясь в полосе даже в поворотах и контролируя дистанцию, останавливаясь в пробках и снова набирая ход вслед за машиной впереди. Причём для этого не нужно подолгу копаться в меню: нажал единственную кнопку на спице руля — и готово. Плохая погода и стёртая разметка CS55Plus зачастую тоже не смущают.
Хотя и здесь не обошлось без оговорок. В состоянии готовности помощники почти не выдают себя — и это грамотная, нераздражающая настройка вспомогательной электроники. Но когда, например, дорожная ситуация заставляет совершить резкий манёвр, функция удержания в полосе может так сильно и неожиданно рвануть руль, что мало не покажется и опытному водителю. Такой вот парадокс — бдительная забота о безопасности в некоторых случаях способна сама привести к аварийной ситуации.
Оснащение
Несмотря на то что цены на новые автомобили меняются каждый день, мы продолжаем указывать официальную стоимость машин на момент публикации — для того, чтобы уточнить их позиционирование в сегменте, а также на фоне конкурентов.
Как мы уже сказали выше, по технике все CS55Plus для России одинаковые. Цена кроссовера зависит исключительно от оснащения, а стартовая версия Comfort за 2 539 900 рублей уже неплохо упакована.
В неё включили 19-дюймовые легкосплавные диски, светодиодную оптику, бесключевой доступ, фронтальные и боковые подушки, камеру контроля обстановки по правому борту, климат-контроль, люк, электростеклоподъёмники по кругу, руль с кнопками, кресла с комбинированной отделкой (водительское — с сервоприводами регулировок, передние — с подогревом), задние парктроник и камеру, датчик света, круиз-контроль, медиасистему с тачскрином на 10,25 дюйма, тремя USB-слотами, Bluetooth и синхронизацией со смартфонами.
Однако оптимальным видится среднее исполнение Luxe, которое лишь на 60 тысяч рублей дороже (2 599 900 рублей), зато дополнительно располагает внушительным ассортиментом ценного оборудования вроде встроенного видеорегистратора, цифровой комбинации приборов, беспроводной зарядки, подогрева задних сидений и ветрового стекла, увеличенного до 12,3 дюйма экрана мультимедийки, акустики Pioneer с шестью динамиками вместо четырёх, адаптивного круиз-контроля, функции автоматического экстренного торможения, дистанционного запуска мотора, датчика дождя и камер кругового обзора.
Топовый вариант CS55Plus, который представлен на фотографиях, называется Tech и стоит 2 659 900 рублей. Эта версия больше подойдёт техногикам, западающим на передовую электронику, поскольку главное отличие флагмана линейки — обширный набор водительских ассистентов, обеспечивающих полуавтономное движение. Вдобавок список оснащения пополняют контурная подсветка салона, панорамная крыша, сервопривод пятой двери, шторки безопасности, автоматический дальний свет и электроприводы регулировок пассажирского кресла.
Конкуренты
Вывод
Changan CS55Plus вроде бы получился довольно интересным кроссовером по сочетанию качеств. Один из самых мощных в классе двигателей китайцы заключили в яркую дизайнерскую оболочку, постаравшись не забыть об удобстве задних пассажиров и практичности. Разве что на проходимость явно махнули рукой — вне асфальта без полного привода и с мизерным клиренсом делать нечего.
Но главный риск для CS55Plus, пожалуй, заключается даже не в сугубо городской направленности, а в отсутствии финишного лоска — какой параметр не возьми, к Changan возникают вопросы, пусть местами и небольшие. Неплохой автомобиль, однако без выраженной харизмы — если стиль сразу не зацепил, то дальше такие модели обычно выбирают умом, по сводкам конфигуратора и банковским процентам, а не советам довольных друзей.
Подобный подход, разумеется, тоже имеет право на жизнь, да только его желательно подкрепить выгодным ценовым предложением, чтобы прагматик уж точно не устоял. А с этим у CS55Plus могут возникнуть сложности, поскольку и на кризисном российском рынке более доступных кроссоверов пока хватает.
Changan CS55Plus или что-то другое?
Комплектация1.5 AMT (181 л.с.)
Двигатель1.5 / 181 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПередний
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива5.9
Разгон до 100 км/ч8.1
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