В Москве с 23 июля отменят бесплатную зарядку для электромобилей

Городские ЭЗС «Энергия Москвы» работали бесплатно почти пять лет, за это время автомобилисты совершили более 1 миллиона зарядных сессий. В дептрансе заявили, что введение платной зарядки повысит инвестиционную привлекательность проекта, позволит устанавливать по 500 быстрых зарядок в год, улучшится качество обслуживания и появится возможность внедрять новые технологические решения. Помимо всего перечисленного, введение платы за зарядку «обеспечит сбалансированный уровень загруженности».

В 2024 году в городе установили около 40 новых станций, где запустили тестирование оплаты зарядных сессий. На сегодняшний день таких ЭЗС насчитывается уже более 120 штук. Платно на них подзарядились более 45 тысяч раз.

Первоначально сеть «Энергия Москвы» предлагала зарядки мощностью от 50–60 кВт ( разъёмы CHAdeMO и CCS Сombo 2 ), в прошлом году стали устанавливаться быстрые зарядки мощностью 150 кВт. Пополнение батарей энергией от 0 до 80% в зависимости от типа устройства занимает в среднем от 20 минут до 2 часов. 22 кВт (разъём Type 2) до

Другие льготы для владельцев электромобилей по-прежнему продолжают действовать — это освобождение от уплаты транспортного налога и бесплатные парковки в Москве.

Ранее сообщалось, что с 2025 года у 5% всех парковочных мест в Москве будут устройства для зарядки электротранспорта, а с 2026 года этот показатель планируется увеличить до 10%, а с 2027 года — до 15%. Требование о минимальном количестве зарядных устройств относится к жилым, производственным, коммерческим и муниципальным территориям.