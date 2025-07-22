В Москве с 23 июля отменят бесплатную зарядку для электромобилей

Зарядка электромобилей на станциях «Энергия Москвы» перестанет быть бесплатной, предупреждает столичный департамент транспорта. С 23 июля 2025 года на всех станциях начнёт действовать среднерыночный тариф: 20 рублей за 1 кВт на станциях постоянного тока и 15 рублей за 1 кВт на станциях переменного тока.
- Городские ЭЗС «Энергия Москвы» работали бесплатно почти пять лет, за это время автомобилисты совершили более 1 миллиона зарядных сессий. В дептрансе заявили, что введение платной зарядки повысит инвестиционную привлекательность проекта, позволит устанавливать по 500 быстрых зарядок в год, улучшится качество обслуживания и появится возможность внедрять новые технологические решения. Помимо всего перечисленного, введение платы за зарядку «обеспечит сбалансированный уровень загруженности».
- В 2024 году в городе установили около 40 новых станций, где запустили тестирование оплаты зарядных сессий. На сегодняшний день таких ЭЗС насчитывается уже более 120 штук. Платно на них подзарядились более 45 тысяч раз.
- Первоначально сеть «Энергия Москвы» предлагала зарядки мощностью от 22 кВт (разъём Type 2) до 50–60 кВт (разъёмы CHAdeMO и CCS Сombo 2), в прошлом году стали устанавливаться быстрые зарядки мощностью 150 кВт. Пополнение батарей энергией от 0 до 80% в зависимости от типа устройства занимает в среднем от 20 минут до 2 часов.
- Другие льготы для владельцев электромобилей по-прежнему продолжают действовать — это освобождение от уплаты транспортного налога и бесплатные парковки в Москве.
Ранее сообщалось, что с 2025 года у 5% всех парковочных мест в Москве будут устройства для зарядки электротранспорта, а с 2026 года этот показатель планируется увеличить до 10%, а с 2027 года — до 15%. Требование о минимальном количестве зарядных устройств относится к жилым, производственным, коммерческим и муниципальным территориям.
Зарядки должны быть бесплатными или платными?
Бесплатными, как и парковки
Платными, чтобы средства шли на развитие инфраструктуры
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