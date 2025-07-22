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В Москве с 23 июля отменят бесплатную зарядку для электромобилей

Зарядка обойдется в 15–20 рублей за 1 кВт в зависимости от типа станции
Новости
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23

Зарядка электромобилей на станциях «Энергия Москвы» перестанет быть бесплатной, предупреждает столичный департамент транспорта. С 23 июля 2025 года на всех станциях начнёт действовать среднерыночный тариф: 20 рублей за 1 кВт на станциях постоянного тока и 15 рублей за 1 кВт на станциях переменного тока.

  • Городские ЭЗС «Энергия Москвы» работали бесплатно почти пять лет, за это время автомобилисты совершили более 1 миллиона зарядных сессий. В дептрансе заявили, что введение платной зарядки повысит инвестиционную привлекательность проекта, позволит устанавливать по 500 быстрых зарядок в год, улучшится качество обслуживания и появится возможность внедрять новые технологические решения. Помимо всего перечисленного, введение платы за зарядку «обеспечит сбалансированный уровень загруженности».
  • В 2024 году в городе установили около 40 новых станций, где запустили тестирование оплаты зарядных сессий. На сегодняшний день таких ЭЗС насчитывается уже более 120 штук. Платно на них подзарядились более 45 тысяч раз.
  • Первоначально сеть «Энергия Москвы» предлагала зарядки мощностью от 22 кВт (разъём Type 2) до 50–60 кВт (разъёмы CHAdeMO и CCS Сombo 2), в прошлом году стали устанавливаться быстрые зарядки мощностью 150 кВт. Пополнение батарей энергией от 0 до 80% в зависимости от типа устройства занимает в среднем от 20 минут до 2 часов.
  • Другие льготы для владельцев электромобилей по-прежнему продолжают действовать — это освобождение от уплаты транспортного налога и бесплатные парковки в Москве.

Ранее сообщалось, что с 2025 года у 5% всех парковочных мест в Москве будут устройства для зарядки электротранспорта, а с 2026 года этот показатель планируется увеличить до 10%, а с 2027 года — до 15%. Требование о минимальном количестве зарядных устройств относится к жилым, производственным, коммерческим и муниципальным территориям.

Зарядки должны быть бесплатными или платными?

Бесплатными, как и парковки
Платными, чтобы средства шли на развитие инфраструктуры

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Фото на обложке: Mos.ru

#Электрокары#Москва
4
Комментарии
Комментарии23
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22 июля 2025
В Европе некоторые страны отменили льготы для авто, у нас тоже отменяют, и продажи резко падают, думаю скоро все к доброму старому ДВС вернутся, потому что пока есть халява, люди ведутся, как только уберут и уже нет никакой заботы об экологии 🤦 холодный рассчет никто не отменял🤷 будущее только за гибридами, будь то двс или водород
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13
23 июля 2025
Savinkin Michael, забота об экологи??? ты с какой палаты сбежал? хD
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5
23 июля 2025
Синий минивэн,
Доброго вам! Разговоры об экологии электромобилей - миф. Почитайте лучше информацию во что окружающей среде обходится производство электрокомпонентов (в основном ТАБов) и электроэнергии, для зарядки данных машин. ;)
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4
23 июля 2025
Оранжевый грузовик, расскажите про процесс производства бензина, от разведки и до того момента, пока литр топлива окажется в баке..
Конкретнее - сколько квтч энергии затрагивается для производства одного литра.
Может быть для вас тайна, но бензином не розовые пони писяют.
И вот когда вы получите цифру, можно будет сравнить- зарядить этой энергией батарею авто и проехать по городу абсолютно без выхлопов или потратить эту энергию для производства углеводородного топлива, залить в бак и проехав по городу под нагадить выхлопом соседям, своим детям и себе..
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6
23 июля 2025
Savinkin Michael, гибриды? Никакого преимущества перед простым ДВС. У электричек плюс - при размеренной езде по городу, даже при цене 20р за киловат, она выгоднее бензинки, по крайней мере до сильных морозов. Одно только отсутствие обслуживания чего стоит с нынешними ценами на масло и фильтры.
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3
23 июля 2025
Синий минивэн, так я с иронией, а не взаправду 🤷
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22 июля 2025
Собянин опять всех нагрел
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9
3 августа 2025
Александр Крушинский, правильно Собянин!!
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22 июля 2025
Что и следовало ожидать. Шаг №2 - когда электропарк дойдет до 50% от общего, то цена заправки станет эквивалентна бензину и дальше только выше. Шаг №3 - запретят заряжать вне предназначенных для этого местах, так же как мыть машины на своих участках
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11
23 июля 2025
А Юрий, слышь ты давай тут бизнес план чинуш не рассекречивай.
А вот на шет мытья машины.... Ты жестокий-зачем ты мне это напомнил((((((((((
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1
23 июля 2025
За наш счёт опять будут развивать инфраструктуру, привлекательность электричек стремиться к нулю. Льготу по налогам и парковкам скоро тоже отменят. Отмена бесплатной зарядки это первый шаг - проверяют схавает писал молча или нет. Следующим шагом уберут бесплатную парковку, это произойдет примерно через год, планы такие. Потом введут налог, пока думают уравнивать с обычными ДВС или сделать 50%.
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7
23 июля 2025
Владимир, Так это еще в момент ввода читалось между строк.Халява не может быть вечной.Это маркетинг, а уж на что направленный, тут решайте сами.Тут и как с бесплатной доставкой и отменой, кто то же всё равно за это платит, и как следствие это закладывается в цену.
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1
23 июля 2025
Владимир, кто вам запрещает заряжать авто от обычной розетки и оплачивать не по коммерческому тарифу а по бытовому?
Про отмену налога- в эл авто мощность двигателя рассчитывается слегка по другому и как факт, обладая авто с мощностью 204 л. с имею запись в документах 75л.с и страховку и налог( если введут), буду оплачивать именно с мощности 75 лс.
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2
23 июля 2025
сколько тут нытиков...хD
в лес уходите, на кабанах катайтесь, если всë не нравиться и всего боитесь))
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6
23 июля 2025
Налог на движение по тротуару для пешеходов всё ближе
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2
23 июля 2025
Интерес к этим зарядками резко упадет. У них мало быстрых зарядом и половина из них выдает только медленный ток. 70% пользователей это таксисты для которых бысплатность была выгодой. А если станут платными да еще с такими ценами, то спрос упадет в разы.
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2
23 июля 2025
В СПБ нет бесплатных зарядок , и вообще их очень мало, но власти забили на это‼️
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23 июля 2025
Красный универсал, спб это провинция московии, холопам зарядки не обязательны.
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1
24 июля 2025
Что когда-то станет платным- было понятно. Просто нужно было заранее честно сказать: с середины 2025 года.
Люди автомобили покупали, планировали, рассчитывали..
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24 июля 2025
Нужно существенно упростить подключение электричества в паркингах. Чтоб можно было использовать по ночам избытки установленной на дом мощности, чтоб не требовалось согласие собрания собственников, чтоб подключение стоило недорого и официально, а не за взятки.
Домашние ночные зарядки очень полезны для города с сетью ТЭЦ, они балансируют нагрузку. Нужно просто уменьшить бюрократию!
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24 июля 2025
У меня последовательный момент гибрид. 
Бесплатных парковок для меня нет - так как в СТС написано - «бензин». Также как и бесплатных пр он ходов по автомагистралям. 
Теперь пойдем в математику. 
Зарядить 40 кВт/ч на быстрой зарядке обойдутся в 800 рублей и займет полчаса
Зарядить этот же обьем но на медленной - 7 часов и 600 руб. 
Угадайте, что я выберу? Медленные зарядки (на 22 кВт/ч) вымрут как класс. 
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31 июля 2025
Так поэтому они и были бесплатные.. обкатали, поняли что народ схавает, теперь будут ставить на 150квт и по 20р
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30 июля 2025
Блин... Заводов и фабрик в Москве (которые были основными крупными потребителями) меньше и меньше... Излишние мощности в избытке. Они денежек решили на несчастных зарядок рубануть🙈
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