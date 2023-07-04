Довоенный кабриолет Delahaye продают по цене трёх гиперкаров Bugatti Bolide

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На онлайн-площадке Hemmings выставлен на продажу Delahaye 135 Competition, построенный в 1936 году. Кабриолет с «барочным» дизайном продают за 12 миллионов долларов — это втрое выше базовой стоимости гиперкара Bugatti Bolide. Цену объясняют редкостью и состоянием машины.
Осенью прошлого года на этой же площадке продавали послевоенный кабриолет Delahaye 180, выпущенный в 1950 году. Оценили его в 7,5 миллиона долларов потому, что заказчиком автомобиля выступил тогдашний король Марокко.
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