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Довоенный кабриолет Delahaye продают по цене трёх гиперкаров Bugatti Bolide

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Дмитрий Елизаров

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На онлайн-площадке Hemmings выставлен на продажу Delahaye 135 Competition, построенный в 1936 году. Кабриолет с «барочным» дизайном продают за 12 миллионов долларов — это втрое выше базовой стоимости гиперкара Bugatti Bolide. Цену объясняют редкостью и состоянием машины.

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  • Delahaye, известная до Второй мировой войны своими роскошными и технически продвинутыми автомобилями, разработала шасси 135 в начале 1930-х. У базовой «тележки» были как стандартная, так и спортивная модификации — последняя отличалась удлинённой колёсной базой и более мощным мотором. На счету этого шасси, к примеру, победа в «Ле-Мане» 1938 году.
  • Первый владелец кабриолета заказал у Delahaye только базу, а разработать кузов для неё поручил ателье Figoni et Falaschi. Дизайнеры создали пышный образ с прицелом на максимальную обтекаемость. Это выражается не только в обводах крыльев и очертаниях радиаторной решётки, но и в конструкции крыши.
  • Специально для этого автомобиля был разработан особый механизм, позволявший тканевому верху полностью прятаться под панелями кузова. В начале 1936 года ателье даже оформило на него патент. Утверждается, что других Delahaye с аналогичным дизайном кузова Figoni et Falaschi не строили.
  • Несмотря на роскошь, участия в гонках этот экземпляр тоже не избежал. В 1949 году на нём выступали в ралли Монте-Карло: кабриолет приехал к финишу шестым, тогда как из 227 вышедших на старт автомобилей вообще добрались до конца трассы только 166 машин. Укомплектован он рядной «шестёркой» объёмом 3,6 литра и в лучшие годы был способен разгоняться до скорости более 150 км/ч.
  • Помимо редкости автомобиль после двух реставраций привлекает внимание ещё и аутентичным состоянием, благодаря которому собрал несколько десятков призов на различных конкурсах элегантности.

Осенью прошлого года на этой же площадке продавали послевоенный кабриолет Delahaye 180, выпущенный в 1950 году. Оценили его в 7,5 миллиона долларов потому, что заказчиком автомобиля выступил тогдашний король Марокко.

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