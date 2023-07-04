Довоенный кабриолет Delahaye продают по цене трёх гиперкаров Bugatti Bolide

Несмотря на роскошь, участия в гонках этот экземпляр тоже не избежал. В 1949 году на нём выступали в ралли Монте-Карло: кабриолет приехал к финишу шестым, тогда как из 227 вышедших на старт автомобилей вообще добрались до конца трассы только 166 машин. Укомплектован он рядной «шестёркой» объёмом 3,6 литра и в лучшие годы был способен разгоняться до скорости более 150 км/ч.