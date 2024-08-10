За 86-летнюю Alfa Romeo рассчитывают выручить на аукционе 20 миллионов долларов

За свою долгую жизнь машина побывала в Египте, Швейцарии, США. В 1994-м она прошла полную реставрацию. Затем автомобиль был украден во время транспортировки вместе с грузовиком. И только в конце 2023 года он был обнаружен ФБР. Так как владелец получил страховую выплату, родстер ныне находится в собственности страховой компании.