За 86-летнюю Alfa Romeo рассчитывают выручить на аукционе 20 миллионов долларов

В середине августа с молотка аукциона Gooding&Company уйдёт родстер Alfa Romeo 8C, выпущенный в 1938 году. Эксперты считают, что цена лота может достигнуть 20 миллионов долларов, что сделает машину одной из самых дорогих в истории. Из примерно полусотни выпущенных экземпляров до наших дней сохранились не более пяти.
- Рядная «восьмёрка» Alfa Romeo увидела свет в 1931 году. Её объём изначально составлял 2,3 литра, затем был увеличен до 2,6, а к концу десятилетия достиг 2,9 литра. У мотора алюминиевая ГБЦ, два карбюратора Weber и два распредвала, приводимые шестернями.
- Два приводных нагнетателя Roots помогают двигателю развивать 180 л.с. Причём это не предел: были версии с отдачей до 225 сил. Четырёхступенчатая «механика» передаёт тягу на задние колёса. Максимальная скорость машины, по некоторым данным, превышает 212 км/ч.
- Выставленное на продажу шасси Alfa Romeo 8C получило заказной кузов от ателье Carrozzeria Touring. В отличие от аналогов, в нём использована не массивная и тяжёлая деревянная, а лёгкая стальная трубчатая рама. Внешние панели изготовлены из алюминия.
- Полное название автомобиля — Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider. С 1935 по 1939 год было сделано меньше полусотни экземпляров 8С с мотором 2.9. Из них только несколько были родстерами с длинной колёсной базой (на что указывает слово Lungo).
- За свою долгую жизнь машина побывала в Египте, Швейцарии, США. В 1994-м она прошла полную реставрацию. Затем автомобиль был украден во время транспортировки вместе с грузовиком. И только в конце 2023 года он был обнаружен ФБР. Так как владелец получил страховую выплату, родстер ныне находится в собственности страховой компании.
В рамках того же аукциона выставят на торги родстер Delahaye 135M с кузовом работы ателье Figoni et Falaschi. Модель собрали в 11 экземплярах в 1938 году. Раритет с загадочной историей, находящийся в музейном состоянии после длительной реставрации, оценили в диапазоне от 2 до 3 миллионов долларов.
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