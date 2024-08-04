За скульптуру Ferrari 166 MM на торгах предложили только 5000 долларов

На площадке Bring a Trailer идут торги за Ferrari 166 MM. Но не настоящий гоночный спорткар, одержавший десятки крупных побед на рубеже сороковых и пятидесятых годов, а его каркасную скульптуру работы известного итальянского кузовостроителя Марио Аллегретти. Пока за произведение искусства предложили только 5 тысяч долларов, при этом аукцион завершится уже через один день.