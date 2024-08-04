За скульптуру Ferrari 166 MM на торгах предложили только 5000 долларов

На площадке Bring a Trailer идут торги за Ferrari 166 MM. Но не настоящий гоночный спорткар, одержавший десятки крупных побед на рубеже сороковых и пятидесятых годов, а его каркасную скульптуру работы известного итальянского кузовостроителя Марио Аллегретти. Пока за произведение искусства предложили только 5 тысяч долларов, при этом аукцион завершится уже через один день.
- В пятидесятые–семидесятые годы Марио Аллегретти строил кузова для реальных машин: среди прочего он приложил руку к Ferrari 250, Maserati 250F и A6GS. В восьмидесятые дизайнер создал ряд проволочных скульптур моделей тех же марок, которые теперь являются объектами коллекционирования.
- Выставленный на продажу арт-объект имеет около 2,1 метра в длину, 99 сантиметров в ширину и 56 сантиметров в высоту, то есть он примерно вдвое короче настоящей Ferrari 166 MM. На каркас установлены фары, указатели поворота и фонари, радиаторная решётка, пара индивидуальных ветровых стёкол в стиле Brooklands. В «салоне» имеются трёхспицевый руль, чёрные кресла, зеркало заднего вида. Нарисованный на капоте, бортах и корме номер 22 — явная отсылка к чемпионскому экземпляру 166 MM, выигравшему в 1949 году гонки на выносливость Mille Miglia и «24 часа Ле-Мана».
- Нынешний владелец приобрёл скульптуру пару лет назад. В настоящее время она находится в штате Калифорния.
В прошлом году на том же онлайн-аукционе продали проволочную скульптуру Jaguar E-type в масштабе 1:3. Лот ушёл за 4500 долларов.
Нравится вам дизайн классических Ferrari?
Да! Они сами по себе — произведения искусства
Нет, сегодня они выглядят откровенно устаревшими
Меня и современные не особенно впечатляют
Подождите
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