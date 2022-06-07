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Британский художник создал «контурную» скульптуру Porsche 911 в натуральную величину

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Дмитрий Елизаров

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Бенедикт Рэдклифф, известный своими необычными каркасными скульптурами автомобилей, создал новую — на этот раз Porsche 911 в кузове 934. Однако если ранее он трудился ради уличных акций или для конкретных клиентов, то нынешняя скульптура, как пишет Motor1, разработана в поддержку альянса Porsche и фирмы Rimowa, выпускающей чемоданы.

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  • Образ спорткара создан из множества трубок из полированной нержавеющей стали. Они должны имитировать алюминий, из которого Rimowa изготавливает свои предметы багажа.
  • Один из чемоданов, выпущенных в содружестве двумя компаниями, «спрятан» внутрь скульптуры. Он занимает в её пространстве то же место, на котором бы оказался, будучи уложенным в передний багажник реального Porsche 911.
  • Будет ли тиражироваться эта скульптура, пока не уточняется.

Алюминиевый чемодан для Porsche 911 компания Rimowa выпустит в количестве только 911 экземпляров. Его внешний вид включает целый ряд отсылок к дизайну культового спорткара, а изнутри чемодан отделан тканью с тем же узором, который использовался в винтажных Porsche.

Как считаете, это действительно произведение искусства?

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