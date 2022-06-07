Британский художник создал «контурную» скульптуру Porsche 911 в натуральную величину

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Марка Ford намекнула на изменения в дизайне при помощи скульптуры
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Бенедикт Рэдклифф, известный своими необычными каркасными скульптурами автомобилей, создал новую — на этот раз Porsche 911 в кузове 934. Однако если ранее он трудился ради уличных акций или для конкретных клиентов, то нынешняя скульптура, как пишет Motor1, разработана в поддержку альянса Porsche и фирмы Rimowa, выпускающей чемоданы.
Алюминиевый чемодан для Porsche 911 компания Rimowa выпустит в количестве только 911 экземпляров. Его внешний вид включает целый ряд отсылок к дизайну культового спорткара, а изнутри чемодан отделан тканью с тем же узором, который использовался в винтажных Porsche.