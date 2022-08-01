Дешёвый пикап Ford Maverick получил «экстремальную» версию

В подвеске пикапа Ford применит особые пружины и амортизаторы, а также ряд усиленных компонентов. Днище закроют стальной пластиной, а задней оси добавят блокировку дифференциала. Кроме того, среди доработок — более эффективная система охлаждения трансмиссии.

Только на исполнении Tremor будет доступен «внедорожный круиз-контроль» Trail Control: при его активации скорость движения пикапа по бездорожью контролирует электроника, а водитель может сосредоточиться на управлении.

Исполнение Tremor будет предлагаться как опциональный пакет для дорогих комплектаций XLT и Lariat по цене 2 995 долларов. Дополнительные украшения для кузова оценены в 1 495 долларов. Ford Maverick Tremor предложат только с двухлитровым турбомотором мощностью 254 лошадиные силы в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом», так как базовые версии пикапа полным приводом не оснащаются.