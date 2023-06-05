Dodge тайно вернул механическую коробку на суперкар Challenger

В официальном конфигураторе Dodge Challenger SRT Hellcat на данный момент механическая коробка отсутствует. Модель перестали оснащать этим типом трансмиссии ещё в 2021 году. Однако, как пишет The Drive, один из дилеров Dodge уже начал собирать заказы на Challenger с МКП.