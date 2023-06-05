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Dodge тайно вернул механическую коробку на суперкар Challenger

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Дмитрий Елизаров

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В официальном конфигураторе Dodge Challenger SRT Hellcat на данный момент механическая коробка отсутствует. Модель перестали оснащать этим типом трансмиссии ещё в 2021 году. Однако, как пишет The Drive, один из дилеров Dodge уже начал собирать заказы на Challenger с МКП.

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Dodge Challenger SRT Hellcat

  • Компания Koons Tysons Corner Dodge опубликовала на форуме поклонников и владельцев автомобилей с моторами Hellcat заявление, что принимает заказы на Challenger с механической коробкой. Купе SRT Hellcat с «ручкой» можно заказать в любом варианте исполнения, включая версии с widebody-пакетом.
  • Отсутствие такой коробки в конфигураторе дилер предлагает обойти, составив в нём свой «идеальный» Dodge Challenger и переслав полученную конфигурацию с пометкой о необходимости оснастить автомобиль «механикой». Как именно новая трансмиссия скажется на цене, неизвестно, хотя дилер отметил, что она окажется дешевле применяемого сейчас восьмидиапазонного «автомата».
  • Dodge Challenger SRT Hellcat оснащается 6,2-литровым V8 с отдачей 717 л.с. По некоторым данным, отказ от механической коробки применительно к этому двигателю в конце 2021 года изначально планировался временным, так как компания собиралась доработать коробку. Однако официально о появлении выбора трансмиссий для SRT Hellcat фирма Dodge пока не сообщала.

Вероятнее всего, возврат «механики» на Challenger станет ещё одним способом для компании отметить снятие модели с производства. Основным проведённым по этому поводу мероприятием стал выход сверхмощного Dodge Challenger SRT Demon 170, который укомплектовали двигателем на 1039 л.с. и 1280 Нм.

Если Dodge Challenger SRT Hellcat, то «автомат» или «механика»?

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