Dodge тайно вернул механическую коробку на суперкар Challenger

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Дилеры в США взвинтили цены на прощальный Dodge Challenger — накрутка достигает 250 тысяч долларов
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В официальном конфигураторе Dodge Challenger SRT Hellcat на данный момент механическая коробка отсутствует. Модель перестали оснащать этим типом трансмиссии ещё в 2021 году. Однако, как пишет The Drive, один из дилеров Dodge уже начал собирать заказы на Challenger с МКП.
Вероятнее всего, возврат «механики» на Challenger станет ещё одним способом для компании отметить снятие модели с производства. Основным проведённым по этому поводу мероприятием стал выход сверхмощного Dodge Challenger SRT Demon 170, который укомплектовали двигателем на 1039 л.с. и 1280 Нм.
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