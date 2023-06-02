Дилеры Tesla незаметно отключают радары в машинах клиентов во время ТО

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Некоторые владельцы электромобилей Tesla в США заметили, что после визита на очередное ТО у них неожиданно оказался отключен радар адаптивного круиз-контроля. Как оказалось, таково предписание самого производителя машин, и оно обязательно к исполнению дилерами, пишет The Drive.
В прошлом месяце Tesla объявила об отказе от производства праворульных Model S и Model X. Компанию не устроили сложности с производством и логистикой. После этого последовал шквал негатива в соцсетях и массовые отказы от заказанных ранее машин. В качестве компенсации производитель предлагает бесплатное трёхлетнее пользование фирменными зарядными станциями.
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