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Дилеры Tesla незаметно отключают радары в машинах клиентов во время ТО

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Кирилл Малышев

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Некоторые владельцы электромобилей Tesla в США заметили, что после визита на очередное ТО у них неожиданно оказался отключен радар адаптивного круиз-контроля. Как оказалось, таково предписание самого производителя машин, и оно обязательно к исполнению дилерами, пишет The Drive.

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  • Некоторое время назад Tesla отказалась от использования радара в работе систем активной безопасности. Вместо этого машинное зрение опирается исключительно на данные с видеокамер. Новые электромобили выпускаются без установленного радара, однако на Теслах прежних лет он есть и до последнего времени работал.
  • Владельцы начали замечать, что разъём радара отключен физически. И это не единичный случай. Дилеры поступают так по команде от автопроизводителя. Последний уверяет, что радар в работе всех систем и функций больше не нужен, и его отключение не приводит к ухудшению характеристик.
  • Однако отличия в работе радарной и чисто видеокамерной систем есть. Последняя не умеет вести машину на скорости выше 85 миль/ч, она поддерживает вдвое большую дистанцию до автомобиля впереди и допускает больше ошибок в работе. Поэтому некоторые посчитали, что компания лишила их части полезных характеристик машины.
  • Tesla отмечает, что радары не работают не только у тех, кому их отключили физически. Их деактивация также происходит при очередном обновлении ПО «по воздуху». Однако это распространяется только на те машины, в которых стоят продвинутые камеры последнего поколения. Старым Теслам не хватает видеоспособностей, и у них радары продолжат работать.

В прошлом месяце Tesla объявила об отказе от производства праворульных Model S и Model X. Компанию не устроили сложности с производством и логистикой. После этого последовал шквал негатива в соцсетях и массовые отказы от заказанных ранее машин. В качестве компенсации производитель предлагает бесплатное трёхлетнее пользование фирменными зарядными станциями.

Какой системе вы больше доверяете?

Комментарии1

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Синий пикап2 июня 2023 16:29
Каким надо быть еебланом чтоб доверять электронке???? Ходят спотыкаются на ровном месте обычные люди…а вы хотите чтоб за вас управляла техника?… это тока еебанутые способны на это
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