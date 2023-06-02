Дилеры Tesla незаметно отключают радары в машинах клиентов во время ТО

Tesla

отмечает, что радары не работают не только у тех, кому их отключили физически. Их деактивация также происходит при очередном обновлении ПО «по воздуху». Однако это распространяется только на те машины, в которых стоят продвинутые камеры последнего поколения. Старым Теслам не хватает видеоспособностей, и у них радары продолжат работать.