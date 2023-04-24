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Только четверо из 10 американцев готовы пересесть на электрокар

Американским дилерам показали электроседан, который заменит Chrysler 300

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Кирилл Малышев

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Американским дилерам в закрытом режиме показали электрическую модель, которая скоро придёт на смену старому седану Chrysler 300. У неё будет соплатформенник в лице электрического Dodge Charger. Товарное название машины, равно как и её тип кузова, пока неизвестны, пишет Autoevolution.

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  • Информацию о показе сообщили источники в дилерской среде. Однако никаких фотографий или рисунков этой машины в СМИ пока не просочилось. Судя по всему, уже готов предсерийный прототип, окончательный вариант автомобиля. Но дата его публичной премьеры остаётся неизвестной.
  • С типом кузова тоже всё непонятно. Гарантированно это будет не кроссовер: в Chrysler ценят свою историю, ключевую роль в которой всегда играли седаны. Но вряд ли электромобиль получит классический трехобъёмный кузов. Скорее всего, он окажется с купеобразным профилем, а дверей будет не четыре, а пять. То есть машина станет лифтбеком.
  • Будущий Chrysler 300 EV (название условное) станет базироваться на абсолютно новой электрической платформе SLTA Large. Её же получит и следующее поколение Dodge Charger.
  • Известны некоторые технические параметры, касающиеся «тележки» SLTA Large. Построенные на ней модели смогут проезжать без подзарядки до 800 километров благодаря аккумуляторам ёмкостью от 101 до 118 кВт·ч. Электромоторы будут выдавать от 204 до 449 лошадиных сил каждый, а их может быть до трёх штук.

Компания Chrysler ещё в начале 2022 года анонсировала свой первый серийный электромобиль. На выставке CES в Лас-Вегасе показали концепт под историческим названием Airflow. Его собираются поставить на конвейер в середине десятилетия. Тогда же марка объявила, что с 2028 года все её новинки будут исключительно «батарейными».

Кто будет лидером по электромобильным технологиям?

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