Американским дилерам показали электроседан, который заменит Chrysler 300

С типом кузова тоже всё непонятно. Гарантированно это будет не кроссовер: в

Chrysler

ценят свою историю, ключевую роль в которой всегда играли седаны. Но вряд ли электромобиль получит классический трехобъёмный кузов. Скорее всего, он окажется с купеобразным профилем, а дверей будет не четыре, а пять. То есть машина станет лифтбеком.