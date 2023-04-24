Американским дилерам показали электроседан, который заменит Chrysler 300

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Инсайдер раскрыл секретную информацию о новинках Dodge, Ram, Jeep и Chrysler
Только четверо из 10 американцев готовы пересесть на электрокар
Американским дилерам в закрытом режиме показали электрическую модель, которая скоро придёт на смену старому седану Chrysler 300. У неё будет соплатформенник в лице электрического Dodge Charger. Товарное название машины, равно как и её тип кузова, пока неизвестны, пишет Autoevolution.
Компания Chrysler ещё в начале 2022 года анонсировала свой первый серийный электромобиль. На выставке CES в Лас-Вегасе показали концепт под историческим названием Airflow. Его собираются поставить на конвейер в середине десятилетия. Тогда же марка объявила, что с 2028 года все её новинки будут исключительно «батарейными».