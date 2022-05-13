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Электрокар Fisker за 30 тысяч долларов выйдет в 2024 году

Новости

Дмитрий Елизаров

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Компания Fisker опубликовала новое фото электрокара Pear, который должен появиться в продаже по цене менее 29 900 долларов. Его производство должно стартовать в 2024 году, но выпускать Pear для рынка США будут партнёры — тайваньский электронный гигант Foxconn, который планирует стать американским автопроизводителем.

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  • Публикация тизера была приурочена к объявлению о соглашении между Fisker и Foxconn по поводу места выпуска Pear. Компания из Тайваня в свою очередь объявила о покупке за 230 миллионов долларов завода в Огайо: ранее он принадлежал фирме Lordstown, которая рассчитывала собирать здесь пикапы Endurance. Предполагается, что Foxconn запустит на этом заводе выпуск собственных электромобилей под маркой Foxtron.
  • Fisker рассчитывает, что сможет собирать здесь же и продавать не менее 250 тысяч Pear в год. Кроме того, компания утверждает, что Pear изначально проектировался под упрощённый и недорогой процесс производства.
  • По фотографии можно предположить, что дизайн экстерьера для Pear выполнят в том же стиле, что и у первой модели Fisker, кроссовера Ocean. Однако новинка окажется заметно компактнее и получит необычно закруглённые передние стойки кузова. Компания заявляет, что дизайнеры подсмотрели это решение у кабин планёров.
  • Технические спецификации Fisker Pear не объявлены. В будущем компания собирается разработать на той же платформе ещё две модели.

Ранее компания Fisker объявила о намерении в том же 2024 году начать производство флагманской модели. Ей станет четырёхдверный кабриолет Ronin с запасом хода около тысячи километров.

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