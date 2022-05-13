Электрокар Fisker за 30 тысяч долларов выйдет в 2024 году

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Компания Fisker опубликовала новое фото электрокара Pear, который должен появиться в продаже по цене менее 29 900 долларов. Его производство должно стартовать в 2024 году, но выпускать Pear для рынка США будут партнёры — тайваньский электронный гигант Foxconn, который планирует стать американским автопроизводителем.
Ранее компания Fisker объявила о намерении в том же 2024 году начать производство флагманской модели. Ей станет четырёхдверный кабриолет Ronin с запасом хода около тысячи километров.
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