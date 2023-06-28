Оставить коммент

Салон и внешность нового Skoda Kodiaq частично раскрыли на шпионских фото

Деревянный декор интерьера Aurus Senat оценили в 150 тысяч рублей

Новости

Александр Орехов

Комменты

Институт НАМИ готов купить три декоративные накладки для интерьера лимузина Aurus Senat за 145,2 тысячи рублей. Об этом пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с техническим заданием на поставку деталей.

Читайте нас в Telegram! Там быстро и все-все новости
  • Речь идёт о вставках для стоек кузова и нижней поперечной панели перегородки. Они должны быть изготовлены на каркасе из ABS-пластика и покрыты шпоном из корня тополя, а также лаком немецкого бренда Voteller. Замена отделочных материалов аналогами при этом не допускается.
  • Также не допускается поставка деталей с выставочных образцов или восстановленных элементов. От поставщика требуют предоставить гарантию сроком в 1 год.
  • Aurus Senat выпускается в России с 2021 года. В настоящее время на Авто.ру можно найти новые седаны по ценам от 39 525 600 до 70 380 000 рублей. Лимузин оценивается в 117 миллионов. Все машины имеют индивидуальные комплектации, все оснащены 598-сильной гибридной установкой и системой полного привода.

Этой весной Aurus анонсировал премьеру новой модификации Senat — электромобиля на топливных ячейках. Это будет уже модернизированный вариант седана, частично рассекреченного прошлым летом. Его покажут на международном экологическом саммите, который пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах в конце нынешнего года.

Хотели бы купить Aurus?

Фото на обложке: Aurus

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании