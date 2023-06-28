Деревянный декор интерьера Aurus Senat оценили в 150 тысяч рублей

Aurus Senat выпускается в России с 2021 года. В настоящее время на Авто.ру можно найти новые седаны по ценам от 39 525 600 до 70 380 000 рублей. Лимузин оценивается в 117 миллионов. Все машины имеют индивидуальные комплектации, все оснащены 598-сильной гибридной установкой и системой полного привода.

Этой весной Aurus анонсировал премьеру новой модификации Senat — электромобиля на топливных ячейках. Это будет уже модернизированный вариант седана, частично рассекреченного прошлым летом. Его покажут на международном экологическом саммите, который пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах в конце нынешнего года.