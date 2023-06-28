Деревянный декор интерьера Aurus Senat оценили в 150 тысяч рублей

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Институт НАМИ готов купить три декоративные накладки для интерьера лимузина Aurus Senat за 145,2 тысячи рублей. Об этом пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с техническим заданием на поставку деталей.
Этой весной Aurus анонсировал премьеру новой модификации Senat — электромобиля на топливных ячейках. Это будет уже модернизированный вариант седана, частично рассекреченного прошлым летом. Его покажут на международном экологическом саммите, который пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах в конце нынешнего года.
Фото на обложке: Aurus
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