Китайская Denza рассекретила интерьер большого премиального кроссовера N8

На втором ряду установлены раздельные кресла. Для комфорта пассажиров есть складные столики в спинках передних сидений и отдельная зона микроклимата. Ещё два человека могут разместиться на третьем ряду.

После кроссовера N8, который стали рассекречивать ещё в начале весны, выйдут модели N8 Max и N9. А всего в гамме Denza будет семь моделей стоимостью в переводе на рубли от 3,7 до 10 миллионов. Среди них — представительский седан длиной больше пяти метров и спортивное купе. Две новинки выйдут в течение 2024 года.