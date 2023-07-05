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Китайская Denza рассекретила интерьер большого премиального кроссовера N8

НовостиКирилл МалышевКомменты

Китайская марка Denza, созданная совместно концернами BYD и Daimler, опубликовала фотографии интерьера большого кроссовера N8. Он стал третьей моделью бренда после N7 и D9, пишет ресурс Autohome.

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  • Габариты Denza N8 составляют 4949х1950х1725 миллиметров при колёсной базе 2830 миллиметров. Модель предложат в виде 218-сильного гибрида с бензиновым турбомотором 1.5, электромобиля с одним или двумя двигателями мощностью 313 и 585 сил соответственно.
  • Сиденья кроссовера отделаны кожей с тиснением. В салоне установлены камера контроля состояния водителя, размещённая в левой стойке, а также крупный мультимедийный экран.
  • На втором ряду установлены раздельные кресла. Для комфорта пассажиров есть складные столики в спинках передних сидений и отдельная зона микроклимата. Ещё два человека могут разместиться на третьем ряду.

После кроссовера N8, который стали рассекречивать ещё в начале весны, выйдут модели N8 Max и N9. А всего в гамме Denza будет семь моделей стоимостью в переводе на рубли от 3,7 до 10 миллионов. Среди них — представительский седан длиной больше пяти метров и спортивное купе. Две новинки выйдут в течение 2024 года.

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