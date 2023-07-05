Китайская Denza рассекретила интерьер большого премиального кроссовера N8

Материал по теме
Электрокроссовер Denza N7 за шесть часов после дебюта в Шанхае собрал 5367 заказов
Новый внедорожник BYD назвали «Леопардом»
Китайская марка Denza, созданная совместно концернами BYD и Daimler, опубликовала фотографии интерьера большого кроссовера N8. Он стал третьей моделью бренда после N7 и D9, пишет ресурс Autohome.
После кроссовера N8, который стали рассекречивать ещё в начале весны, выйдут модели N8 Max и N9. А всего в гамме Denza будет семь моделей стоимостью в переводе на рубли от 3,7 до 10 миллионов. Среди них — представительский седан длиной больше пяти метров и спортивное купе. Две новинки выйдут в течение 2024 года.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий