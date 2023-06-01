Что такое датчик холостого хода и как он устроен

В современных двигателях внутреннего сгорания с системой впрыска топлива за подачу воздуха в цилиндры отвечает дроссельный узел, управляемый педалью газа. Когда вы нажимаете на акселератор, заслонка открывается и в цилиндры поступает нужное количество топливной смеси. Но если автомобиль стоит на месте, а педаль газа отпущена, то по такой схеме работать двигатель не сможет — дроссельная заслонка закрыта и перекрывает доступ воздуха в цилиндр.

Для работы двигателя при ненажатой педали газа и создан датчик холостого хода (он же регулятор холостого хода, PXX). Он в автоматическом режиме обеспечивает подачу необходимого количества воздуха к двигателю.

Где находится датчик холостого хода? На корпусе дроссельной заслонки. Как работает регулятор холостого хода? Физически он изменяет степень открытия байпасного канала (в обход заслонки) системы впуска, через который подаётся воздух.

Существуют три основных типа регуляторов холостого хода — соленоидный, шаговый и роторный, — которые отличаются по своей конструкции, но не по принципу действия. У всех датчиков холостого хода есть клапанный узел, привод клапана и электродвигатель.