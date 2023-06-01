Работа двигателя внутреннего сгорания невозможна без двух компонентов — топлива и воздуха. Они подаются в цилиндры (в виде смеси или по отдельности) и за счёт выделения энергии в процессе сгорания обеспечивают работу мотора. За горючее отвечает топливная система, а за воздух — система впуска. И в ней есть деталь, которую называют по-разному: регулятор холостого хода (РХХ), клапан холостого хода или датчик холостого хода (ДХХ). Но по сути это одно и то же устройство, позволяющее мотору работать, когда педаль газа отпущена.
Что такое датчик холостого хода и как он устроен
В современных двигателях внутреннего сгорания с системой впрыска топлива за подачу воздуха в цилиндры отвечает дроссельный узел, управляемый педалью газа. Когда вы нажимаете на акселератор, заслонка открывается и в цилиндры поступает нужное количество топливной смеси. Но если автомобиль стоит на месте, а педаль газа отпущена, то по такой схеме работать двигатель не сможет — дроссельная заслонка закрыта и перекрывает доступ воздуха в цилиндр.
Для работы двигателя при ненажатой педали газа и создан датчик холостого хода (он же регулятор холостого хода, PXX). Он в автоматическом режиме обеспечивает подачу необходимого количества воздуха к двигателю.
Где находится датчик холостого хода? На корпусе дроссельной заслонки. Как работает регулятор холостого хода? Физически он изменяет степень открытия байпасного канала (в обход заслонки) системы впуска, через который подаётся воздух.
Существуют три основных типа регуляторов холостого хода — соленоидный, шаговый и роторный, — которые отличаются по своей конструкции, но не по принципу действия. У всех датчиков холостого хода есть клапанный узел, привод клапана и электродвигатель.
Каков принцип работы датчика холостого хода
Датчик РХХ начинает работать, когда водитель запускает двигатель. Электронный блок управления, получая команду на пуск мотора, сначала полностью закрывает клапан холостого хода, а затем, ориентируясь на данные об оборотах коленчатого вала, отдаёт команду на приоткрытие клапана на нужную величину.
Электромотор регулятора холостых оборотов приводит в движение привод клапанного узла, который отвечает за нужное количество воздуха. Следом датчик массового расхода воздуха считывает его количество, а блок управления двигателем отдаёт команды на подачу оптимального для конкретного режима работы мотора количества топлива через форсунки.
Когда двигатель не прогрет, для вывода его в оптимальный температурный режим регулятор холостого хода повышает обороты. Как только мотор прогревается до определённой температуры, датчик ХХ автоматически снижает обороты до предусмотренного заводом уровня.
Ну а когда водитель начинает движение, регулятор холостого хода свою работу прекращает, поскольку при разгоне обороты двигателя контролируются дроссельной заслонкой. Её управление напрямую завязано на степень нажатия педали газа. Клапан холостого хода (KXX) снова включается, когда водитель убирает ногу с акселератора — например, при остановке на светофоре или при стоянке с работающим двигателем. Вот за что отвечает датчик холостого хода.
Какие возможны поломки датчика холостого хода
Мы разобрались, что такое РХХ в машине: технически регулятор устроен относительно просто. Однако наличие в нём движущихся деталей означает хоть и малый, но риск поломки. Обычно речь идёт либо о проблемах с контактами внутри датчика, либо о естественном износе иглы регулятора, либо о банальном засорении запорной иглы примесями из воздуха.
Подскажет ли какой-то из индикаторов на щитке приборов о такой проблеме? Тут надо ещё раз вспомнить конструкцию РХХ, что это за датчик. Он является исполнительным устройством, которое лишь действует по команде от электронного блока, бортовая система самодиагностики автомобиля выявить неполадки регулятора холостого хода может не всегда. Симптомы проблем похожи на те, что проявляются при неполадках датчика положения дроссельной заслонки. Но в случае с ней загорается ещё и контрольная лампа Check Engine, а неисправный датчик холостого хода её не активирует.
Однако на неисправность регулятора холостого хода могут указывать:
- неустойчивые обороты на холостом ходу;
- самопроизвольное повышение или понижение оборотов прогретого двигателя;
- затруднённый запуск двигателя, особенно при холодной погоде;
- снижение оборотов на холостом ходу при включении энергопотребителей;
- глохнущий двигатель при смене передач МКПП, сбросе газа и включении нейтрали.
Подобные симптомы могут появляться как порознь, так и в различных сочетаниях. И это первый повод обратиться в сервис для компьютерной диагностики. А уже по её результатам надо будет принимать решение о том, что может быть источником проблем: регулятор холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки или другие элементы двигателя.
Итак, совсем коротко
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– Датчик холостого хода отвечает за подачу воздуха в цилиндры, когда педаль газа не нажата.
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– Он устанавливается на корпусе дроссельной заслонки.
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– Датчики холостого хода могут отличаться по конструкции, но принцип их действия одинаков.
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– В движении датчик холостого хода выключается из работы и возвращается к ней, когда автомобиль стоит.
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– Симптомы неисправности датчика похожи на признаки проблем с датчиком положения дроссельной заслонки.
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