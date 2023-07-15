Для чего нужна дроссельная заслонка

Итак, что такое дроссель в машине? Это заслонка, которая регулирует количество топливно-воздушной смеси при работе двигателя, меняя проходное сечение воздушного канала.

Конструкционно дроссельный узел довольно прост. Это корпусная деталь с круглым каналом, который перекрывает металлический «лепесток». Он управляется педалью газа — когда нужно максимум мощности (водитель давит на акселератор «в пол»), заслонка поворачивается вокруг своей оси и полностью открывается. При равномерном движении или на холостом ходу она лишь слегка приоткрыта. При открытой заслонке давление во впускном коллекторе равно атмосферному или тому, что создаёт турбокомпрессор. Если заслонка закрывается, давление снижается и возникает разрежение — двигатель работает подобно насосу. За счёт этого, кстати, эффективно тормозит автомобиль.

Помимо основной функции — дозирования воздуха для корректной работы двигателя под нагрузкой, дроссельный узел позволяет мотору работать и на холостом ходу (при полностью отпущенной педали газа). Это делается при помощи имеющегося на дросселе датчика (регулятора) холостого хода.

Кроме этого дроссельная заслонка отвечает за производительность усилителя тормозов. Он работает по вакуумному принципу и соединён с впускным коллектором. Поэтому когда мотор глохнет, педаль тормоза становится «каменной» — водитель вынужден замедлять автомобиль лишь усилием собственной ноги. Это же свойство дроссельной заслонки использовано для продувки адсорбера, улавливающего пары бензина. Наконец, с помощью дросселя можно аварийно заглушить двигатель, полностью перекрыв подачу воздуха.

Итак, за что отвечает дроссельная заслонка в бензиновом моторе? За его стабильную работу, регулировку оборотов и, соответственно, выдаваемую мощность, за адекватный уровень расхода топлива, эффективность тормозов и отчасти за выполнение экологических требований. В дизелях, где воздух для сгорания смеси поступает свободно, дроссель тоже устанавливается. Однако его роль ограничена двумя функциями: остановкой двигателя (штатной или аварийной) и ограничением потока воздуха для более эффективной работы системы рециркуляции выхлопных газов EGR. Аналогичная ситуация — с бензиновыми двигателями, оснащёнными системой изменения высоты подъёма клапанов, которая сама регулирует количество поступающего в мотор воздуха.