В современном автомобиле есть элементы, которые не слишком нужны для работы двигателя. Они снижают уровень вредных выбросов, делая ДВС экологичнее. Самый известный пример — каталитический нейтрализатор выхлопных газов. Ещё одно такое устройство — адсорбер, призванный не допустить попадания топливных паров в атмосферу. Многие ошибочно называют его «абсорбер топливный». Хотя оба термина происходят от латинского sorbeo («поглощать»), вторая буква в названии детали двигателя — «д». И вот почему.
Как правильно: адсорбер или абсорбер
Давайте разберёмся, что такое абсорбер. Под абсорбцией понимают поглощение чего-либо всем объёмом вещества. Представьте себе губку, которая впитывает воду — она хорошо иллюстрирует этот процесс. А адсорбция предполагает осаждения вещества на поверхности. Это два разных физических принципа работы, причём последний предполагает дальнейшее использования вещества. Что и происходит в автомобиле.
Для чего нужен адсорбер
В жаркую погоду многие чувствовали запах бензина от старых машин. Причём их двигатели в такие моменты могут и не работать. Всё дело в том, что под воздействием повышенной температуры происходит испарение паров бензина. В том числе из топливного бака. И хорошо бы не допустить их попадания в атмосферу: это не просто неприятно, но и неэкологично. При этом, делать бак герметично закрытым нельзя — по мере расходования бензина, его должен замещать воздух. Проблему решает адсорбер — это элемент, который не позволяет парам проникнуть наружу.
Как работает адсорбер
Адсорбер состоит из сепаратора, основной ёмкости с адсорбирующим веществом, а также вентиляционного и электромагнитного клапана. Что происходит в процессе его работы?
Пары бензина из бензобака при неработающем моторе поднимаются вверх. Там они попадают в сепаратор и конденсируются, то есть отделяются от воздуха, превращаясь обратно в бензин, и стекают вниз. Но часть паров всё же проходит через сепаратор — она и попадает в адсорбер через вентиляционную трубку. В корпусе адсорбера находятся крупные гранулы активированного угля. Они задерживают пары бензина, не давая им проникнуть в атмосферу.
Но это только один цикл работы такого узла. Ведь ёмкость любого накопителя конечна, поэтому адсорбер нужно как-то очищать от паров. И делается это продувкой через специальный клапан.
Как работает клапан адсорбера — понять несложно. Когда двигатель запускается и выходит на рабочие обороты, клапан открывается, и адсорбер за счёт создаваемого в магистрали разрежения продувается воздухом. Этот воздух используется для создания топливо-воздушной смеси, то есть не выбрасывается в атмосферу. Вот зачем нужен адсорбер в автомобиле. Некоторые уверены, что система улавливания ещё и экономит бензин (ведь для получения идеального состава смеси с «обогащенным» воздухом его нужно меньше), но на деле экономия практически незаметна.
При продувке адсорбера основной фильтрующий элемент практически приходит в первоначальное состояние. И он опять готов к работе.
Какие неисправности могут возникнуть в адсорбере
Эта деталь имеет большой ресурс и нечасто выходит из строя. Мы разобрали, для чего нужен адсорбер в автомобиле, и выяснили, что у него довольно простая конструкция. А раз так, то и вариантов поломок немного. Но менять или ремонтировать узел рано или поздно приходится.
В первую очередь, может засориться сам фильтрующий элемент. Кроме того, возникают проблемы с клапанами. Из-за этого нарушается нормальная продувка фильтрующего элемента.
Как понять, что адсорбер вышел из строя? Сделать это не так просто, поскольку нет характерных симптомов, указывающих на такую неисправность. Но следующие проявления могут говорить в том числе на неисправность адсорбера:
- нестабильные обороты холостого хода;
- потеря мощности двигателя;
- увеличение расхода топлива;
- некорректные показания датчика уровня топлива;
- стуки из-под капота (где находится адсорбер), похожие на стук клапанов.
А ещё при неисправности адсорбера часто загорается Check Engine. По коду ошибки можно узнать о неисправности этой детали.
Диагностика и ремонт адсорбера
Начнём с возможного засорения фильтрующего элемента, поскольку чаще всего именно эта неисправность может стать причиной изменений в работе двигателя. Теоретически, этот элемент можно попробовать восстановить. Для этого на сервисе вскрывают адсорбер и прокаливают гранулы. То же можно повторить и в домашних условиях, но нет гарантии, что всё получится. К тому же, это небезопасно.
А как проверить клапан адсорбера? Сделать это не так сложно:
- Снимите с клапана электрическую клемму (отключите питание).
- Отсоедините воздушные трубки.
- Подключите к входному отверстию трубку подходящего размера и попробуйте продуть её воздухом с помощью насоса.
- Если этого сделать не получилось, значит, клапан герметичен. Осталось проверить его срабатывание.
- Подайте питание на контакты напрямую (подойдет 12-вольтовая батарейка или блок питания).
- Должен прозвучать щелчок. После этого снова попробуйте продуть через клапан воздух. Если на этот раз получилось, значит, клапан работает нормально.
Имейте в виду, что процессом продувки (открытием клапана) командует блок управления. Если проверка самого клапана не выявила проблем, он может сбоить из-за неисправности в цепи его питания или проблемы в программном обеспечении.
Итак, совсем коротко
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– Адсорбер (именно так, а не абсорбер) нужен для улавливания паров бензина, когда двигатель не работает.
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– Во время поездки этот узел продувается воздухом и таким образом самоочищается.
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– Воздух с парами бензина из адсорбера попадает в двигатель, а не в атмосферу.
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– Как сам адсорбер, так и его электромагнитный клапан можно попробовать починить, но лучше заменить новыми.
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