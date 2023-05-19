Как работает адсорбер

Адсорбер состоит из сепаратора, основной ёмкости с адсорбирующим веществом, а также вентиляционного и электромагнитного клапана. Что происходит в процессе его работы?

Пары бензина из бензобака при неработающем моторе поднимаются вверх. Там они попадают в сепаратор и конденсируются, то есть отделяются от воздуха, превращаясь обратно в бензин, и стекают вниз. Но часть паров всё же проходит через сепаратор — она и попадает в адсорбер через вентиляционную трубку. В корпусе адсорбера находятся крупные гранулы активированного угля. Они задерживают пары бензина, не давая им проникнуть в атмосферу.

Но это только один цикл работы такого узла. Ведь ёмкость любого накопителя конечна, поэтому адсорбер нужно как-то очищать от паров. И делается это продувкой через специальный клапан.

Как работает клапан адсорбера — понять несложно. Когда двигатель запускается и выходит на рабочие обороты, клапан открывается, и адсорбер за счёт создаваемого в магистрали разрежения продувается воздухом. Этот воздух используется для создания топливо-воздушной смеси, то есть не выбрасывается в атмосферу. Вот зачем нужен адсорбер в автомобиле. Некоторые уверены, что система улавливания ещё и экономит бензин (ведь для получения идеального состава смеси с «обогащенным» воздухом его нужно меньше), но на деле экономия практически незаметна.

При продувке адсорбера основной фильтрующий элемент практически приходит в первоначальное состояние. И он опять готов к работе.