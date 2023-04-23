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Cupra показала флагманский шутинг-брейк DarkRebel в виртуальном мире

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Александр Орехов

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Одновременно с серийным электрическим кросс-купе Cupra Tavascan испанский автопроизводитель показал ещё одну новинку — шутинг-брейк DarkRebel. В отличие от первой модели он пока существует только в виртуальном мире, но позднее также обретёт физическую форму, причём в разработке финального варианта дизайна примут непосредственное участие фанаты марки.

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  • «Тёмный бунтарь» получил длинную носовую часть, смещённую назад пассажирскую капсулу и развитой аэродинамический обвес, в том числе — крупные передний сплиттер и спойлер на крыше, а также поистине гигантский диффузор. Лицевая часть и корма украшены логотипами с подсветкой — как у Tavascan.
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  • Сходство с Tavascan отчасти продолжается и в салоне, где спортивные ковшеобразные кресла разделены широкой перегородкой. Также DarkRebel снабдили «игровым» рулевым колесом и неким интерфейсом, который должен «объединить водителя и машину в одно целое».
  • Cupra запустила в метавселенной виртуальную лабораторию — так называемый Hyper Configurator, в котором пользователи смогут поэкспериментировать с цветами и материалами отделки DarkRebel, помещая его в различные пространства. Завершив конфигурацию, можно будет опубликовать видео с ней. Проанализировав работы фанатов, производитель построит реальный шоу-кар, на основе которого со временем будут создана товарная модель. По всей видимости, это будет новый флагманский электромобиль.

В прошлом году в рамках стратегии Cupra2 испанский производитель пообещал удвоить модельный ряд, добавив к Ateca, Born, Formentor и Leon ещё четыре машины. Первые три уже известны: в 2024-м выйдут кроссоверы Terramar и Tavascan, в 2025-м к ним присоединится городской электрический хэтчбек в духе концепта UrbanRebel. Вероятно, DarkRebel и станет четвёртым.

Верите, что Cupra выпустит такую модель на самом деле?

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