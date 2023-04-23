Cupra показала флагманский шутинг-брейк DarkRebel в виртуальном мире

Сходство с Tavascan отчасти продолжается и в салоне, где спортивные ковшеобразные кресла разделены широкой перегородкой. Также DarkRebel снабдили «игровым» рулевым колесом и неким интерфейсом, который должен «объединить водителя и машину в одно целое».

Cupra запустила в метавселенной виртуальную лабораторию — так называемый Hyper Configurator, в котором пользователи смогут поэкспериментировать с цветами и материалами отделки DarkRebel , помещая его в различные пространства. Завершив конфигурацию, можно будет опубликовать видео с ней. Проанализировав работы фанатов, производитель построит реальный шоу-кар, на основе которого со временем будут создана товарная модель. По всей видимости, это будет новый флагманский электромобиль.

В прошлом году в рамках стратегии Cupra2 испанский производитель пообещал удвоить модельный ряд, добавив к Ateca, Born, Formentor и Leon ещё четыре машины. Первые три уже известны: в 2024-м выйдут кроссоверы Terramar и Tavascan, в 2025-м к ним присоединится городской электрический хэтчбек в духе концепта UrbanRebel. Вероятно, DarkRebel и станет четвёртым.