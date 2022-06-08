Cupra показала свой последний кроссовер с ДВС

Пока для новинки анонсированы только гибридные установки

— «мягкая» и «подзаряжаемая». Обещано, что с последней Terramar сможет проезжать на электротяге до 100 километров. Прочие технические характеристики пока не названы, так как производство Terramar компания начнёт только в 2024 году. Выпускать его будут на одном конвейере с Audi Q3 в Венгрии.