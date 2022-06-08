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Cupra показала свой последний кроссовер с ДВС

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Дмитрий Елизаров

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Испанский бренд Cupra, входящий в состав концерна Volkswagen Group, анонсировал новый кроссовер под названием Terramar. Он станет гибридом и в этом качестве окажется последней новой моделью бренда с силовой установкой, имеющей в составе ДВС. Все последующие новинки Cupra будут электромобилями.

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Cupra Terramar

  • Базироваться Terramar будет на обновлённой модульной платформе MQB, причём разделит «тележку» со следующим поколением кроссовера Audi Q3. При длине около 4,5 метра он окажется крупнее нынешних вседорожников Cupra.
  • Пока для новинки анонсированы только гибридные установки — «мягкая» и «подзаряжаемая». Обещано, что с последней Terramar сможет проезжать на электротяге до 100 километров. Прочие технические характеристики пока не названы, так как производство Terramar компания начнёт только в 2024 году. Выпускать его будут на одном конвейере с Audi Q3 в Венгрии.
  • Своё название кроссовер получил в честь спортивного полигона Ситжес-Террамар, расположенного неподалёку от Барселоны и штаб-квартиры Cupra.

Годом позже Cupra запустит производство своего первого бюджетного электромобиля — он станет серийной версией агрессивного концепта UrbanRebel. Кроме того, «материнская» компания Seat публиковала дизайнерский скетч некоего компактного хэтча на электротяге, но не уточняла, имеет ли он отношение к UrbanRebel.

Как вам такой вариант испанского дизайна?

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