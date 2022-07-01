Что купить за 600 000 рублей: выбираем подержанный японский седан гольф-класса

Седаны традиционно популярны в России, но если бизнес-класс многим кажется слишком громоздким, а главное — обременительным в содержании, то более компактные и доступные седаны гольф-класса ещё лет 10–15 назад были главными бестселлерами рынка. Правда, сегодня это уже пожилые автомобили со своими «болячками», а значит, на вторичном рынке среди них лучше выбирать самых надёжных. Такими — тоже по традиции — считаются японские модели. Мы выбрали 6 вариантов — все не старше 2007 года и в бюджете до 600 тысяч рублей.
Кто он? C лица Toyota Corolla Х поколения напоминает более крупную Camry XV40, что придаёт седану солидности. Салон не блещет дизайнерскими изысками. Не всем придётся по душе оранжевая подсветка приборной панели, водительское кресло простовато на вид, а места сзади не очень много. Зато никаких вопросов к функционалу и эргономике. Багажник — 450 литров.
Что можно купить? Предложений много, но за 600 тысяч можно рассчитывать только на дорестайлинговый седан 2007–2011 годов выпуска. Машин с младшим мотором 1.4 (97 л.с.) в продаже мало, преобладают экземпляры с двигателем 1.6 (124 л.с.). 90-сильный дизель — экзотика, как и 132-сильная Corolla 1.8 c «автоматом». «Механика» и созданная на её основе роботизированная коробка, которая не отличается плавностью работы, представлены примерно поровну.
Разброс цен велик даже среди машин с относительно скромным заявленным пробегом — 450–580 тыс. рублей, экземпляры в хорошем состоянии ближе к верхней границе. Из опций в такой Королле будут кондиционер, кожаный мультируль, «электропакет» и обогревы.
Как едет? С любым сочетанием мотора и коробки Toyota склоняет водителя к размеренному стилю езды. При этом управлять седаном приятно. В движении Corolla — это удачный баланс хорошей управляемости и достойной плавности хода.
Чего ждать? Corolla отличается неплохим качеством окраски. Жаль, что легко ломаются пластиковые крепежи бамперов. На больших пробегах закисают петли капота и появляется люфт петель водительской двери. Салон Короллы долго сохраняет пристойный вид.
Оба атмосферных двигателя конструктивно почти одинаковые и проблем не доставляют. Ресурс до капремонта — больше 300 тыс. км. Главное, не экономить на масле и обслуживании. Слабое место дизеля — клапан EGR. Ресурс МКП и автоматической коробки сопоставим с ресурсом двигателей. «Робот» этим похвастаться не может, хотя из строя в основном выходят сцепление и его актуатор. Подвеска отличается выносливостью и очень надёжными амортизаторами.
Кто он? Внешне «десятый» Lancer выглядит задирой. Салон во многом схож с интерьером кроссовера Outlander XL, только материалы отделки проще. К эргономике претензий нет, но не обошлось без экономии. Кнопки стеклоподъёмников не имеют подсветки, а зеркальце в противосолнечном козырьке положено только водителю. Передним креслам не хватает боковой поддержки. Второй ряд удобен: единственное, что может помешать рослым пассажирам, — это низкий потолок. А вот багажник невелик — всего 315 литров.
Что можно купить? Вариантов много, правда, большинство из них — это дорестайлинговый Lancer до 2010 года выпуска. Половина из них — седаны с двигателем 1.5 (109 л.с.) в сочетании с МКПП или «автоматом». Вторая по популярности версия имеет под капотом 1,8-литровый мотор мощностью 143 силы, у которой альтернатива «механике» — вариатор. В меньшинстве — 150-сильный Lancer 2.0 и седан с двигателем 1.6 (117 л.с.). Вне зависимости от силового агрегата седан в приличном состоянии стоит в среднем 500 тысяч рублей. Типичный Lancer будет оснащён кондиционером, кожаным мультирулём и «электропакетом».
Как едет? Двигатели и коробки Лансера настроены на спокойную езду, а вот шасси не лишено задора — седан приятно ведёт себя в любых режимах. Подвеска плотная, упругая, с хорошим запасом по энергоёмкости. Жаль, что клиренс маловат, а на грунтовках будут мешать немалые свесы кузова.
Чего ждать? Тонкое ЛКП Лансера быстро обрастает сколами, оставляет желать лучшего и антикоррозийная защита. Салон огорчает быстрым износом материалов отделки и различными скрипами. В бедах электрики обычно виноваты жгуты проводки невысокого качества.
Базовый 1,5-литровый мотор часто страдает повышенным расходом масла из-за залегания колец. Зато он сравнительно прост и удобен в ремонте. Любит подъедать масло и двигатель 1.6. Старшие моторы 1.8 и 2.0 надёжнее и без проблем проезжают до 350 тыс. км. Среди коробок передач наиболее ресурсным считается 4-ступенчатый «автомат», но неплохо себя показал и вариатор. Слабые места «механики» — текущие сальники приводов и износ синхронизатора первой передачи. Подвеска отличается небольшим ресурсом передних амортизаторов и стоек стабилизатора.
Кто он? Внешне Civic-седан не такой «космолёт», как хэтчбек, но не меньше него привлекает покупателей футуристичным интерьером. Несмотря на всю свою необычность, салон продуман по части эргономики, правда, имеет проблемы с обзорностью. Не всем понравится сочетание сильно наклонённого лобового стекла, массивных передних стоек и низкой посадки в водительском кресле. На втором ряду достаточно места. К сожалению, четырёхдверная Honda не может похвастаться большим багажником: его объём — 389 литров.
Что можно купить? Предложений достаточно, но, как и в случае с Mitsubishi, преобладают дорестайлинговые седаны до 2009 года выпуска. Гибридные седаны с мотором 1.3 и вариатором, завезённые из-за границы, встречаются редко. Основа рынка — Civic 1.8 (140 л.с.) с АКПП или «механикой», в хорошей комплектации с климат-контролем, кожаным мультирулём и «электропакетом». Однако пробеги у всех машин немаленькие, при этом средняя цена на них — около 550 тыс. рублей.
Как едет? Комфорт на ходу так себе, зато управляется седан азартно — рулевое управление острое и чёткое. Крены в поворотах почти незаметны. Наиболее распространённый 140-сильный двигатель обожает высокие обороты и обеспечивает Civic напористый характер.
Чего ждать? Толстый металл, стойкое к сколам и коррозии ЛКП — это всё не про Civic. Пластик салона тоже быстро покрывается царапинами. При этом двигатель 1.8 исключительно надёжен и имеет ресурс минимум в 250 000 км. Из хлопот, связанных с мотором, можно отметить разве что выход из строя подушек и гидроопор двигателя, а также необходимость в периодической регулировке клапанов. Нет проблем и с двигателем 1.3, который работает в составе гибридной силовой установки.
С АКПП и «механикой» хлопот мало. У МКПП — слишком слабые подшипники и синхронизаторы. Капризный «робот» на седан не ставился, зато есть не самый ресурсный вариатор, применяемый на гибридах. Подвеска в целом надёжна, но недолго (около 60 тыс. км) живут передние амортизаторы. Часто достают стуки рулевой рейки. Хорошо, что благодаря народным умельцам она уже давно не является неразборной и неремонтопригодной.
Кто он? Второе поколение «Матрёшки» до сих пор привлекает интересным дизайном. Стильный салон, развёрнутый в сторону водителя, смущает разнокалиберными экранами в центре передней панели, но в целом удобен. Посадка за рулём достаточно низкая, регулировок хватает. На заднем диване тесновато. Багажник с широким проёмом вмещает 430 литров.
Что можно купить? Выбор относительно небольшой. Преобладают дорестайлинговые седаны до 2011 года выпуска с двигателем 1.6 (105 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой МКПП или 4-ступенчатым «автоматом». Двухлитровые «трёшки» со 150-сильным мотором в указанном бюджете встречаются редко. Mazda3 в приличном состоянии обойдётся примерно в 550 тыс. рублей. По комплектации можно рассчитывать на «электропакет», климат и круиз-контроль.
Как едет? Острые отклики на газ и живая управляемость Мазды прямо очаровывают. Уже не хочется ругать посредственную шумоизоляцию и придираться к плавности хода. Не самый динамичный по факту разгон — мелочи. Главное — эмоции!
Чего ждать? Краска Мазды прочностью не отличается, но к обильной коррозии кузов не склонен. Салон быстро наполняется «сверчками», но ткань и кожа хорошо противостоят износу. Проблемы по электрике встречаются редко, разве что у дорестайлинговых экземпляров, бывает, отказывает обогрев кресел.
Оба двигателя относятся к семейству MZR, они близки по конструкции, имеют распределённый впрыск и цепной привод ГРМ. Их ресурс не менее 250–300 тыс. км. Из «болячек» — катушки зажигания, дроссельная заслонка, течи масла в свечные колодцы. «Механика» надёжная и долговечная. Ресурс АКПП составляет около 200–250 тыс. км. Рычаги и амортизаторы передней подвески обычно требуют замены каждые 100 тыс. км. Детали задней подвески ходят чуть дольше.
Кто он? Четырёхдверная Impreza с атмосферным двигателем отличается спокойной внешностью. Собранный из жёсткого пластика салон скромно выглядит и небогат по части оснащения, но к удобству посадки водителя и доступности органов управления претензий нет. Задние двери в седане открываются почти на прямой угол, облегчая посадку. Двоим пассажирам на диване комфортно, третьему будет мешать высокий центральный тоннель. Багажник вмещает всего 368 литров.
Что можно купить? Subaru и тогда не могла похвастаться высокими продажами, поэтому сегодня предложений на вторичке совсем немного. Выбора двигателя, по сути, нет. Все экземпляры в продаже оснащены базовым мотором объёмом 1,5 литра и мощностью 107 л.с. — Impreza с двухлитровым 150-сильным двигателем стоит дороже 600 тысяч. Зато все машины полноприводные. Преобладают седаны с МКПП, 4-ступенчатый «автомат» встречается реже. Из опций можно рассчитывать на кондиционер, кожаный руль и «электропакет».
Как едет? Несмотря на комфортные настройки ходовой, атмосферная Impreza очень неплохо управляется. Рулевое управление весьма острое и чёткое. Благодаря постоянному полному приводу удовольствие от общения с Импрезой доступно в любую погоду. Жаль, что 1,5-литровый мотор больше ревёт, чем едет, особенно в варианте с АКПП. Для более-менее динамичного передвижения нужно искать двухлитровый двигатель.
Чего ждать? У кузова Импрезы не самая лучшая защита от коррозии. Среди проблемных мест — рамка лобового стекла и задние колёсные арки. Салон качественно собран, материалы отделки хорошо сопротивляются старению.
Атмосферные «оппозитники» конструктивно схожи и довольно надёжны. При должном обслуживании их пробег до капремонта — более 300 тыс. км. Механическая 5-ступенчатая коробка и 4-ступенчатый «автомат» редко доставляют проблем. С «автоматом» сочетается надёжная многодисковая муфта, которая передаёт момент на заднюю ось. У Subaru с «механикой» есть понижающая передача и механический межосевой дифференциал с вискомуфтой блокировки. Последняя требует замены каждые 120–150 тыс. км. Ходовая часть Subaru очень надёжная. Слабое место передней подвески — втулки крепления стабилизатора к кузову.
Кто он? Этот седан трудно назвать красивым, зато Tiida ну очень практичная. Высокий кузов обеспечивает удобную посадку и хорошую обзорность. Салон может похвастать обилием мест под мелочёвку. Невероятно просторный задний диван легко вместит даже троих. Грузный с виду багажник имеет удобную форму и вмещает 467 литров.
Что можно купить? Машин в достатке. Можно выбрать как дорестайлинговый седан, так и обновлённую версию, которая производилась до 2013 года. Типичная Tiida имеет под капотом базовый мотор 1.6 мощностью 110 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой МКП или 4-скоростным «автоматом». Среди них несложно будет найти Nissan в богатой комплектации с климат-контролем, бесключевым доступом, электроскладыванием зеркал, датчиками света и дождя. Редко, но встречаются седаны с двигателем 1.8 (126 л.с.) в паре с 6-ступенчатой «механикой». Покупка приличного экземпляра обойдётся примерно в 500 тысяч.
Как едет? Рулевое управление Тииды радует точностью и адекватностью. При этом подвеска седана настроена на комфорт. «Механика» озадачивает слишком короткими передачами, зато «автомат» удивляет мягкими и в то же время расторопными переключениями. В городской эксплуатации мощности 110-сильного 1.6 вполне достаточно.
Чего ждать? Nissan, как большинство «японцев», покрашен тонким слоем краски. Среди слабых мест — крышка багажника, задние колёсные арки, капот, двери и пороги. Быстро трескается и затирается лобовое стекло. Детали салона сохраняют приличный вид достаточно долго. Электрика у Тииды проста и в целом достаточно надёжна.
Базовый 1.6 с распределённым впрыском и цепным приводом ГРМ способен без проблем пройти более 300 тыс. км. Хорош и схожий по конструкции 1.8 с индексом MR18DE. К 4-ступенчатой автоматической коробке Jatco претензий нет. Не менее надёжными оказались и механические коробки: сцепление изнашивается лишь за 120 тыс. км. В передней подвеске со стойками McPherson первыми требуют замены втулки и стойки стабилизаторов. Задняя полузависимая подвеска очень ресурсная. Слабое место рулевого управления — телескопический рулевой вал.
Так что же выбрать?
От подержанного седана этого класса в десятилетнем возрасте требуется прежде всего надёжность — и только во вторую очередь практичность или ходовые качества. Всё зависит от целей покупки — в качестве семейного автомобиля или поездок одному-вдвоём.
С точки зрения ресурса, Toyota Corolla — отличный вариант, у неё крепкая и комфортная подвеска, надёжные двигатели. Но брать дорестайлинговый седан имеет смысл только с беспроблемной «механикой», а не с капризной роботизированной коробкой.
Задорный Mitsubishi Lancer — выбор второй категории покупателей. Проще говоря, тех, кто хочет от машины большего, чем перемещение из точки А в точку Б. Но этот седан расстраивает скромным багажником и различными болячками кузова, младших моторов и ходовой. Зато все его проблемы устраняются легко и недорого.
Honda Civic притягивает взгляды ещё сильнее, при этом сочетает хорошую эргономику, мощный мотор, интересную управляемость и надёжную технику. Но за это требует смириться с жёсткой подвеской, старческими проблемами кузова и более дорогим содержанием.
Mazda3 — автомобиль внешне спокойный, хотя она классно рулится и достаточно надёжна. Тесноватый задний диван, посредственные плавность хода и шумоизоляция — на этом фоне мелочи. Однако именно они могут отпугнуть семейных покупателей.
Subaru Impreza в «атмосферной» версии сочетает комфорт, хорошую управляемость и надёжность. А ещё имеет эксклюзивный в этом классе полный привод, который может стать для многих ключевым фактором выбора. Жаль, что динамика базовой версии огорчает.
Nissan Tiida — чемпион по практичности, и при этом очень комфортный автомобиль. Склонность к коррозии умеренная, техника надёжная. А своеобразный дизайн — как всегда — дело вкуса.
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