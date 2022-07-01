Что купить за 600 000 рублей: выбираем подержанный японский седан гольф-класса

Кто он? C лица Toyota Corolla Х поколения напоминает более крупную Camry XV40, что придаёт седану солидности. Салон не блещет дизайнерскими изысками. Не всем придётся по душе оранжевая подсветка приборной панели, водительское кресло простовато на вид, а места сзади не очень много. Зато никаких вопросов к функционалу и эргономике. Багажник — 450 литров.

Что можно купить? Предложений много, но за 600 тысяч можно рассчитывать только на дорестайлинговый седан 2007–2011 годов выпуска. Машин с младшим мотором 1.4 (97 л.с.) в продаже мало, преобладают экземпляры с двигателем 1.6 (124 л.с.). 90-сильный дизель — экзотика, как и 132-сильная Corolla 1.8 c «автоматом». «Механика» и созданная на её основе роботизированная коробка, которая не отличается плавностью работы, представлены примерно поровну.

Разброс цен велик даже среди машин с относительно скромным заявленным пробегом — 450–580 тыс. рублей, экземпляры в хорошем состоянии ближе к верхней границе. Из опций в такой Королле будут кондиционер, кожаный мультируль, «электропакет» и обогревы.