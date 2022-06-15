Что будет с заводом в Ижевске, китайские новинки, уже приехавшие в РФ, и можно ли отказаться от проверки документов. Главное за день

Остановив машину, инспектор ГИБДД должен представиться водителю и сообщить причину остановки. Правда, чаще всего инспектор ограничивается дежурной фразой о проверке документов. Бытует мнение, что это не является основанием для остановки и что после таких слов водитель вправе уехать. Но так ли это? Отвечает профильный юрист.

***

Кажется, подавляющая часть автолюбителей не только с трудом произносит названия марок и моделей из Китая, но и смутно представляет, что они вообще значат и как переводятся. Именно этому и посвящена наша новая непростая викторина! Мы перевели на русский наименования несколько моделей и марок из КНР, а ваша задача — догадаться, о каком автомобиле или бренде идёт речь. Поехали!

