Chery снова обновила кроссовер Tiggo 4

Компания Chery представила новую версию кроссовера Tiggo 5x, в России известного под обозначением Tiggo 4 и уже переживавшего обновление около двух лет назад. Как пишет AutoHome, на родине он выйдет на рынок под названием Tiggo 5x Plus, хотя от нынешней актуальной версии будет отличаться главным образом архитектурой интерьера. В продаже — уже с середины августа.