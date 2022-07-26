Chery снова обновила кроссовер Tiggo 4

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Компания Chery представила новую версию кроссовера Tiggo 5x, в России известного под обозначением Tiggo 4 и уже переживавшего обновление около двух лет назад. Как пишет AutoHome, на родине он выйдет на рынок под названием Tiggo 5x Plus, хотя от нынешней актуальной версии будет отличаться главным образом архитектурой интерьера. В продаже — уже с середины августа.
В России пока продаётся Tiggo 4 образца 2018 года. Однако по некоторым данным, в скором времени обновление переживёт и российская модификация вседорожника: автомобили уже сертифицированы и привезены в Россию. Предполагается, что старт продаж намечен на осень, а назовут обновлённый кроссовер Chery Tiggo 4 Pro.
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