Changan рассчитывает войти в десятку лидеров мирового авторынка

В 2025 году Changan продал чуть более 2,9 миллиона автомобилей, из которых на долю электрифиицированных пришлось 1,1 миллиона. К 2030 году объёмы продаж электрокаров и гибридов концерна должны вырасти до 2,4 миллиона, то есть более чем вдвое, а за пределами КНР Changan планирует продавать по 1,5 миллиона машин ежегодно.