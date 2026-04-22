Changan рассчитывает войти в десятку лидеров мирового авторынка

Фирма Changan обнародовала новую стратегию собственного развития, которая подразумевает амбициозные цели. Уже к концу десятилетия китайский концерн рассчитывает войти в топ-10 мировых автопроизводителей и в топ-500 самых влиятельных брендов мира, в том числе за счёт активного развития продаж за пределами КНР.
- В 2025 году Changan продал чуть более 2,9 миллиона автомобилей, из которых на долю электрифиицированных пришлось 1,1 миллиона. К 2030 году объёмы продаж электрокаров и гибридов концерна должны вырасти до 2,4 миллиона, то есть более чем вдвое, а за пределами КНР Changan планирует продавать по 1,5 миллиона машин ежегодно.
- Добиваться этого концерн рассчитывает за счёт расширения производства энергоэффективных электрифицированных моделей, которые в перспективе станут более интеллектуальными и, соответственно, безопасными. При этом в планах Changan значатся не только электрокары и гибриды, но и транспорт на водородных топливных элементах.
- Параллельно Changan должен превратиться в глобальный бренд, запустив программу долгосрочной индустриальной экспансии. Уже сейчас зарубежная производственная сеть концерна насчитывает 22 площадки, но их число рассчитывают наращивать: выпускать автомобили концерн собирается максимально близко к тем местам, где их будут продавать.
Ближайшие планы Changan относительно российского рынка включают расширение спектра вариантов седана Eado Plus и лифтбека Uni-V. По данным Журнала Авто.ру, первый получит бюджетную модификацию с атмосферным двигателем, второй обзаведётся более мощным, чем нынешний, силовым агрегатом.
