Цена обновлённой Весты, двойные штрафы с камер за езду без ОСАГО и тест «китайца», похожего на BMW. Главное за день

Центробанк раскрыл подробности о возможных штрафах за езду без ОСАГО, которые будут выписывать дорожные камеры. Эта система должна заработать к концу года. Рассказываем о новой инициативе во всех деталях и вспоминаем другие возможные ужесточения наказания за езду без полиса.

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