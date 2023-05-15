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Один из создателей Spyker показал новый суперкар с ретродизайном

Цена обновлённой Весты, двойные штрафы с камер за езду без ОСАГО и тест «китайца», похожего на BMW. Главное за день

Новости

Редакция Авто.ру

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Добрый вечер! Китайские автопроизводители по итогам I квартала 2023 года отправили за пределы страны 1,069 миллиона автомобилей. Это позволило Китаю впервые стать крупнейшим автоэкспортёром мира, опередив лидировавшие ранее Германию и Японию. С этим знанием переходим к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.

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Changan CS85 Coupe

Компания Changan — один из крупнейших игроков китайского автопрома. Прямо сейчас у неё аж шесть линеек с двумя десятками машин! Есть среди них и нишевые модели, вроде CS85 Coupe, который весной официально добрался до России. Мы прокатились на кросс-купе и выяснили, чем оно выделяется на фоне Haval F7x и Geely Tugella, прочно занявших этот сегмент на нашем рынке.

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Центробанк раскрыл подробности о возможных штрафах за езду без ОСАГО, которые будут выписывать дорожные камеры. Эта система должна заработать к концу года. Рассказываем о новой инициативе во всех деталях и вспоминаем другие возможные ужесточения наказания за езду без полиса.

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Туристический McLaren, восхитительная Fairlady, абсолютно новый олдскульный Patrol — эти и другие классные машины ждут вас в очередной подборке самых-самых объявлений на Авто.ру! Любуйтесь, голосуйте за лучший автомобиль и приценивайтесь!

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