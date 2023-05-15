Цена обновлённой Весты, двойные штрафы с камер за езду без ОСАГО и тест «китайца», похожего на BMW. Главное за день

Добрый вечер! Китайские автопроизводители по итогам I квартала 2023 года отправили за пределы страны 1,069 миллиона автомобилей. Это позволило Китаю впервые стать крупнейшим автоэкспортёром мира, опередив лидировавшие ранее Германию и Японию. С этим знанием переходим к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.
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Международные права
Как получить международное водительское удостоверение, в каких странах оно нужно, сколько действует — эти и другие вопросы часто возникают у автомобилистов, которые собираются сесть за руль за границей. Рассказываем обо всём по порядку!
Changan CS85 Coupe
Компания Changan — один из крупнейших игроков китайского автопрома. Прямо сейчас у неё аж шесть линеек с двумя десятками машин! Есть среди них и нишевые модели, вроде CS85 Coupe, который весной официально добрался до России. Мы прокатились на кросс-купе и выяснили, чем оно выделяется на фоне Haval F7x и Geely Tugella, прочно занявших этот сегмент на нашем рынке.
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