Buick представил обновлённый седан Regal со старыми моторами
Китайское подразделение концерна General Motors вывело на рынок модернизированный седан Buick Regal. Компания называет его абсолютно новым, но в действительности это второй рестайлинг модели, дебютировавшей на автосалоне в Шанхае весной 2017 года. Четырёхдверка, у которой изменилась только лицевая часть, доступна в Китае в двух модификациях по ценам в 159 800 и 175 800 юаней (2 и 2,6 миллиона рублей).
- Китайский Regal получил большую трапециевидную радиаторную решётку, которая делает его похожим на LaCrosse и другие новинки Buick. По бокам от неё расположились узкие вертикальные прорези с хромированным декором, выше — новая эмблема в виде трёх щитов.
- Первые фото экстерьера производитель опубликовал ещё в середине июля, а теперь поделился и изображениями салона, который никак не изменился — за исключением логотипа на рулевом колесе. Сохранились стрелочные приборы и встроенный между дефлекторов компактный экран мультимедиа — притом, что даже более дешёвый кроссовер Buick Envista располагает широким отдельно стоящим дисплеем, совмещающим приборную панель и информационно-развлекательную систему.
- Колёсная база по-прежнему составляет 2829 мм — как у соплатформенных лифтбеков Opel Insignia, Holden Commodore и Buick Regal Sportback, уже снятых с производства. Сохранились и двигатели: 1,5-литровый на 169 л.с. и 250 Нм и двухлитровый на 237 л.с. и 350 Нм. Оба сочетаются только с девятидиапазонным «автоматом» и передним приводом.
Ранее этим летом Buick показал в Китае концептуальный электрокар Proxima с необычной для марки внешностью и «крыльями чайки». В такой стилистике планируют оформлять будущие серийные модели General Motors, возможно — и других входящих в концерн брендов.
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