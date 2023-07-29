Buick представил обновлённый седан Regal со старыми моторами

Китайское подразделение концерна General Motors вывело на рынок модернизированный седан Buick Regal. Компания называет его абсолютно новым, но в действительности это второй рестайлинг модели, дебютировавшей на автосалоне в Шанхае весной 2017 года. Четырёхдверка, у которой изменилась только лицевая часть, доступна в Китае в двух модификациях по ценам в 159 800 и 175 800 юаней (2 и 2,6 миллиона рублей).