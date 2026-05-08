Седан Senat из Hongqi, всплеск продаж машин «традиционных» брендов, тест обновлённого Dargo. Главное за день

Добрый вечер! Марка Cupra выпустила креативную рекламу кроссовера Formentor с участием «Драко Малфоя». В ролике обыграли сцену из «Гарри Поттера» с выбором волшебной палочки. Улыбнувшись, переходим к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.
Их не остановить
Тормоза — важнейший элемент безопасности любого автомобиля. Но не всем везёт с их эффективностью и надёжностью. Вот пять моделей гольф-класса, у которых тормозная система требует частого обслуживания и не отличается большим запасом прочности.
Обновлённый Dargo
В российском офисе Haval шутят, что обновить Dargo было не так просто: покупатель среднеразмерника в массе не высказывал заметных претензий. Однако апгрейд всё же вышел комплексным — кроссовер сделали быстрее, умнее, слегка изменили снаружи и более заметно в салоне. Делимся впечатлениями после первого теста.
Важные новости
- Первой моделью бренда Senat станет большой седан 900
- Продажи новых машин глобальных брендов выросли в России в 2,4 раза
- ОСАГО оказалось убыточным в 60 регионах
- В Подмосковье пройдёт фестиваль «Анлим» с участием машин мощнее 500 л.с.
Почитать перед сном
Продолжаем рассказывать вам о правильных устройствах для симрейсинга! На очереди — подборка крутых штурвалов для гонок класса GT и «Формулы».
И в дополнение гоночной темы: составили для вас большой гид по главному кольцевому чемпионату России — РСКГ. Рассказываем, кто, где, когда и на чём поедет.
