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Большой кроссовер Geely Monjaro готовят к обновлению

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Дмитрий Елизаров

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Большой кроссовер Geely дебютировал в Китае с названием Xingyue L в 2021 году. Однако, как пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на сделанное в Китае шпионское фото, модель уже готовят к серьёзному обновлению. Вседорожник, известный в России как Monjaro, получит новую внешность, переработанный интерьер и более мощные двигатели. Предполагается, что рассекретят новинку во второй половине года.

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  • Отличаться новая версия кроссовера будет иной решёткой радиатора, другим бампером и новой головной оптикой с соединяющей фары диодной полосой. Должна измениться и задняя светотехника. Интерьер Monjaro и сейчас располагает крупными дисплеями, но с рестайлингом его архитектуру переосмыслят в стиле недавней новинки Boyue L, салон которого отличается большим вертикально ориентированным экраном на центральной консоли.
  • Кроссовер сохранит двухлитровый турбомотор в двух вариантах отдачи, но в обоих случаях мощность двигателей будет увеличена. Она составит 254 л.с. для базовой версии и 265 для более дорогой. Как и сейчас, младшая модификация получит семиступенчатый «робот», более мощная — восьмидиапазонный «автомат» и полный привод. Флагманский кроссовер оснастят гибридной силовой установкой на базе полуторалитрового турбомотора. Ожидаемые характеристики установки — 390 л.с. и 535 Нм.

На российский рынок Monjaro вышел лишь весной нынешнего года. В нашей стране модель комплектуется безальтернативной 238-сильной «четвёркой» с «автоматом» и приводом на обе оси, а стоит минимум 4 499 990 рублей.

Выбрали бы обычный ДВС или гибрид меньшего объёма, но той же мощности?

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