Большой кроссовер Geely Monjaro готовят к обновлению

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Первый тест Geely Monjaro — самого роскошного кроссовера марки в России
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Большой кроссовер Geely дебютировал в Китае с названием Xingyue L в 2021 году. Однако, как пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на сделанное в Китае шпионское фото, модель уже готовят к серьёзному обновлению. Вседорожник, известный в России как Monjaro, получит новую внешность, переработанный интерьер и более мощные двигатели. Предполагается, что рассекретят новинку во второй половине года.
На российский рынок Monjaro вышел лишь весной нынешнего года. В нашей стране модель комплектуется безальтернативной 238-сильной «четвёркой» с «автоматом» и приводом на обе оси, а стоит минимум 4 499 990 рублей.
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