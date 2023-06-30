Большой кроссовер Geely Monjaro готовят к обновлению

Большой кроссовер Geely дебютировал в Китае с названием Xingyue L в 2021 году. Однако, как пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на сделанное в Китае шпионское фото, модель уже готовят к серьёзному обновлению. Вседорожник, известный в России как Monjaro, получит новую внешность, переработанный интерьер и более мощные двигатели. Предполагается, что рассекретят новинку во второй половине года.