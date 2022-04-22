Большой электрокроссовер EV9 станет самой дорогой моделью Kia

Материал по теме
Электрокроссовер Kia EV9: сенсоры в руле, посадка задом наперёд и отделка из океанического мусора
Dodge ищет посла бренда через реалити-шоу. Обещают большую зарплату и интересную работу
Компания Kia начнёт продажи электрического вседорожника EV9 в 2023 году. Как минимум на рынке США он должен стать самой дорогой моделью бренда: такой вывод делает Motor Authority на основании заявления одного из руководителей американского подразделения марки Стивена Сентера. Он озвучил также предполагаемый запас хода большого кроссовера: EV9 сможет проезжать без подзарядки до 480 километров.
Следующей батарейной моделью Kia на той же платформе может оказаться пикап: представители марки уже подтверждали такие намерения. В целом же компания планирует в ближайшие пять лет вывести на рынок 14 совершенно новых электромобилей.