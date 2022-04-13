Заряженный электрокар Kia EV6 GT оказался быстрее, чем Porsche Taycan

Компания Kia обнародовала подробные характеристики флагманской версии своего электрокроссовера EV6, которая будет именоваться EV6 GT. Помимо перенастроенных ходовой части и стабилизирующих систем вседорожник получит два электромотора на 585 л.с. и сможет ускоряться до 100 км/ч за 3,5 секунды. Более мощный Porsche Taycan GTS, который располагает 598 л.с., на 0,2 секунды медленнее. Продажи EV6 GT в Европе Kia планирует запустить к концу нынешнего года.
- На Kia EV6 GT применяются конструктивно те же самые электромоторы, что и на прочих модификациях вседорожника, однако отдача двигателя на задней оси увеличена. Совокупные тяговые показатели моторов составляют 740 Нм крутящего момента, максимальная скорость — 260 км/ч. 77,4-киловаттная батарея также стандартная: с ней кроссовер может проехать без подзарядки более 420 километров.
- 800-вольтовая архитектура E-GMP, на которой базируется электрокар, поддерживает зарядку батарей током до 350 кВт. На практике это означает, что энергозапас аккумулятора с 10% до 80% можно пополнить за 18 минут при использовании мощной зарядной станции.
- Внешними отличиями самой мощной модификации считаются слегка доработанные бамперы, новый передний «капот», спойлер на крышке багажника и 21-дюймовые колёсные диски особого дизайна. Главной приметой EV6 GT в интерьере станут спортивные кресла с более развитой боковой поддержкой.
- Помимо флагманской силовой установки Kia EV6 GT обзавёлся модернизированной подвеской с дополнительными рычагами и иными характеристиками адаптивных амортизаторов, а также перенастроенным рулевым управлением. Электроника силовой установки поддерживает имитацию блокировок дифференциалов посредством распределения тяги между колёсами. Кроме того, Kia EV6 GT получил особый режим работы GT Drive, максимизирующий характеристики шасси и двигателей.
- В то же время, как заявил экс-глава отдела разработок Hyundai Motor Альберт Бирманн изданию Autocar, вседорожник нельзя считать ультимативным спорткаром. По его словам, флагманская версия Kia EV6 ближе к традиционному гран-туреру, то есть предназначена для быстрых и комфортных дальних поездок. Версия с аналогичной силовой установкой запланирована и для соплатформенного Ioniq 5, и она как раз и окажется ближе к традиционному пониманию спорткаров.
Осенью прошлого года стало известно о возможном появлении Kia EV6 в России. Электрокроссовер должен был стать доступен во второй половине 2022-го, но за прошедшее время офис Kia в России свои планы по поводу электромобилей не уточнял.
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