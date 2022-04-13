Заряженный электрокар Kia EV6 GT оказался быстрее, чем Porsche Taycan

Компания Kia обнародовала подробные характеристики флагманской версии своего электрокроссовера EV6, которая будет именоваться EV6 GT. Помимо перенастроенных ходовой части и стабилизирующих систем вседорожник получит два электромотора на 585 л.с. и сможет ускоряться до 100 км/ч за 3,5 секунды. Более мощный Porsche Taycan GTS, который располагает 598 л.с., на 0,2 секунды медленнее. Продажи EV6 GT в Европе Kia планирует запустить к концу нынешнего года.