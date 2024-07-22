Заряженный электрокроссовер Kia EV6 GT получит имитацию семиступенчатой коробки

Компания Kia показала обновлённую версию электровседорожника EV6 в середине мая, однако самую спортивную модификацию GT рестайлинг не затронул. По данным издания Carscoops, которое ссылается на собственные источники, для него готовят более масштабные модернизации, которые коснутся силового агрегата. В частности, электрокар научится имитировать переключения между семью ступенями в трансмиссии.
- Ряд систем, призванных сделать вождение электрокара более эмоциональным, позаимствуют у соплатформенного Ioniq 5 N. Помимо имитации коробки передач, переключать ступени которой можно будет подрулевыми «лепестками», кроссовер снабдят новым саундтреком, звучание которого можно будет настраивать. Наконец, мощность моторов EV6 GT, как ожидается, поднимут с нынешних 585 сил примерно до 600.
- При этом часть функций останется прерогативой электрокара Hyundai, который позиционируется как драйверский хот-хэтч в отличие от Kia EV6 GT — этот вседорожник преподносят на рынке скорее как альтернативу комфортным гранд-турерам. Модели от Kia не достанутся, к примеру, система 10-секундного буста отдачи силовой установки и особо продвинутый режим дрифта.
Основное изменение в силовых установках стандартных Kia EV6 — новая батарея, ёмкость которой увеличилась с 77,4 до 84 кВт⋅ч. Кроме того, электрокару подкорректировали внешность и осовременили интерьер. Пока обновлённый EV6 представлен только для корейского рынка, и, по предварительным данным, дебют глобальной версии совпадёт по времени с премьерой обновлённого EV6 GT.
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