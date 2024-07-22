Заряженный электрокроссовер Kia EV6 GT получит имитацию семиступенчатой коробки

При этом часть функций останется прерогативой электрокара Hyundai, который позиционируется как драйверский хот-хэтч в отличие от Kia EV6 GT

— этот вседорожник преподносят на рынке скорее как альтернативу комфортным гранд-турерам. Модели от Kia не достан

у

тся, к примеру, система 10-секундного буста отдачи силовой установки

и особо продвинутый режим дрифта.