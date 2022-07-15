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Большой электрокроссовер Kia вышел на тесты

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания Kia начала тестировать на дорогах общего пользования прототипы нового вседорожника на батарейках — серийной версии концепта EV9, представленного в ноябре прошлого года. По мнению издания Motor1, большой кроссовер появится в продаже в следующем году и получит горячую версию GT.

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  • Насколько можно судить по фото закамуфлированных прототипов, серийный электрокроссовер в целом сохранит необычный угловатый облик концепта. Об этом говорят, к примеру, форма передних крыльев, общий силуэт и Y-образные задние фонари.
  • При этом часть дизайнерских решений всё же упростят: кроссовер снабдят традиционными дверными ручками и боковыми зеркалами, более привычными колёсными дисками и тому подобное. Концепт Kia EV9 отличался помимо всего прочего оригинальными треугольными стойками кузова, но на тестовых машинах они укрыты не только плёнкой, но и фальшнакладками.
  • Издание предполагает, что EV9 вытянется не менее чем на 5 метров и с самой мощной силовой установкой сможет ускоряться до 100 км/ч примерно за 5 секунд. Прогнозируемый запас хода — около 480 километров. Когда кроссовер появится в продаже (а это случится в 2023 году), он должен стать самой дорогой серийной моделью Kia.

Всего компания намеревается в ближайшие годы выпустить до 14 новых моделей электрокаров, то есть по две батарейных новинки ежегодно.

Случись выбирать, предпочли бы большой кроссовер с ДВС или на батарейках?

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