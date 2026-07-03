BMW спешно обновит компактное кросс-купе X2

Нынешнее поколение кросс-купе BMW X2 вышло на рынок относительно недавно — весной 2024 года. Тем не менее, концерн уже предпринимает усилия по его обновлению, которое, как и в случае с рядом других моделей, принесёт кроссоверу дизайн в стилистике Neue Klasse. К такому выводу пришло издание Autoevolution на основании опубликованных им фотографий тестовых прототипов. Ожидается, что премьера модернизированного X2 состоится ближе к концу года.