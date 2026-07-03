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BMW спешно обновит компактное кросс-купе X2

Внешность кроссовера, как и ряда других новинок BMW, выдержат в стилистике Neue Klasse
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Нынешнее поколение кросс-купе BMW X2 вышло на рынок относительно недавно — весной 2024 года. Тем не менее, концерн уже предпринимает усилия по его обновлению, которое, как и в случае с рядом других моделей, принесёт кроссоверу дизайн в стилистике Neue Klasse. К такому выводу пришло издание Autoevolution на основании опубликованных им фотографий тестовых прототипов. Ожидается, что премьера модернизированного X2 состоится ближе к концу года.

  • Кроссовер получит полностью новое оформление передней части. Для X2 разрабатывают новую светотехнику, иную радиаторную решётку и оригинальный бампер: вседорожник выглядит как уменьшенная копия BMW iX3. На корме появятся новые фонари, но крупный спойлер должен сохраниться. Четыре патрубка выхлопной системы намекают на то, что фотошпионам попался X2 в мощной версии M35i.
  • Что касается интерьера, то он попал только на малоинформативные фотографии. Они, тем не менее, позволяют предположить, что X2 обзаведётся фирменным панорамным дисплеем во всю длину лобового стекла, а также новой мультимедийной системой. При этом руль кроссовера остался традиционным.

Несмотря на активное распространение решений Neue Klasse не все новинки BMW будут выглядеть одинаково. В начале июля в сети появились шпионские фото прототипа электрической версии большого кроссовера X7, и его внешность, судя по фотографиям, выдержана в стилистике флагманского седана 7 серии.

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#Премиальные кроссоверы#BMW#X2#Новинки#Шпионы
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