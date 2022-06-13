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Новое купе BMW M2 выйдет с мотором и тормозами от M4 и только с задним приводом

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Кирилл Малышев

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Полностью рассекретить купе BMW M2 нового поколения планируют в октябре, а в продажу машина поступит и вовсе только в начале 2023 года. Однако портал Motor1 уже поездил на предсерийном прототипе и узнал характеристики серийной версии.

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  • Полноприводного исполнения у самой маленькой «эмки» не будет. В базовой комплектации у неё останется и механическая коробка передач. Коробку можно заменить на 8-ступенчатый «автомат», причём доплачивать за это не придётся.
  • Двигатель S58 позаимствовали у BMW M4. Рядная «шестёрка» с двойным наддувом будет развивать около 450 лошадиных сил. Тормозная система тоже перекочует с модели M4. От неё же поставили адаптивные амортизаторы и шины размерностью 275/35 R19 спереди и 285/30 R20 сзади. По предварительным данным, М2 набирает 100 км/ч за 3,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на традиционных 250 км/ч.
  • Карбоновая крыша для снижения массы и понижения центра тяжести войдёт в стандартную комплектацию. В качестве опции предложат сиденья-«ковши» на углепластиковом каркасе. Также уже известно, что BMW M2 обретёт тот же кластер из двух дисплеев, что стоит на всех последних баварских новинках с медиасистемой iDrive 8.

BMW M2 станет последней М-моделью, оснащаемой только ДВС. Все последующие новинки будут иметь электрическую надстройку. Это будет или микрогибридная технология с 48-вольтовым стартёр-генератором, или полноценный гибрид с возможностью проехать несколько десятков километров на электричестве.

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