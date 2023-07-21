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Биограф Илона Маска показал, как мог бы выглядеть пикап Tesla Cybertruck

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Уолтер Айзексон, который работает над биографией главы Tesla Илона Маска, в преддверии выхода книги поделился некоторыми деталями разработки Tesla Cybertruck. Как пишет Carscoops, опубликованы поисковые эскизы внешности пикапа, а также рассекречены источники вдохновения дизайнеров. Среди них — видеоигры и фантастические фильмы.

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  • По словам Айзексона, дизайн Cybertruck разрабатывали с оглядкой на существующие пикапы — Ford F-150 и Chevrolet Silverado, экземпляр которого даже стоял в студии. Илон Маск называл внешность серийных машин скучной, поэтому дизайнеры старались создать что-то максимально от них отличающееся.
  • Источником вдохновения служили образы из компьютерных игр и фантастических фильмов — от Halo и Cyberpunk 2077 до «Назад в будущее». Однако получившийся в итоге Cybertruck не похож ни на один из показанных эскизов. Как пишет биограф, связано это с решением использовать для кузовных панелей нержавеющую сталь — неподатливый материал, который сгибается только под простыми углами.

О создании первого серийного Cybertruck компания сообщила в середине июля, и, судя по фото, он не слишком отличается от представленного в 2019 году прототипа. Тем не менее к массовой сборке электропикапа Tesla приступит не ранее начала следующего года.

Стоило бы заменить Cybertruck на один из этих дизайнерских проектов?

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