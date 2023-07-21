Биограф Илона Маска показал, как мог бы выглядеть пикап Tesla Cybertruck

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Опубликованы эскизы компактного электропикапа от Chevrolet
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Уолтер Айзексон, который работает над биографией главы Tesla Илона Маска, в преддверии выхода книги поделился некоторыми деталями разработки Tesla Cybertruck. Как пишет Carscoops, опубликованы поисковые эскизы внешности пикапа, а также рассекречены источники вдохновения дизайнеров. Среди них — видеоигры и фантастические фильмы.
О создании первого серийного Cybertruck компания сообщила в середине июля, и, судя по фото, он не слишком отличается от представленного в 2019 году прототипа. Тем не менее к массовой сборке электропикапа Tesla приступит не ранее начала следующего года.
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