Биограф Илона Маска показал, как мог бы выглядеть пикап Tesla Cybertruck

По словам Айзексона, дизайн Cybertruck разрабатывали с оглядкой на существующие пикапы — Ford F -150 и Chevrolet Silverado , экземпляр которого даже стоял в студии. Илон Маск называл внешность серийных машин скучной, поэтому дизайнеры старались создать что-то максимально от них отличающееся.

Источником вдохновения служили образы из компьютерных игр и фантастических фильмов — от Halo и Cyberpunk 2077 до «Назад в будущее». Однако получившийся в итоге Cybertruck не похож ни на один из показанных эскизов. Как пишет биограф, связано это с решением использовать для кузовных панелей нержавеющую сталь — неподатливый материал, который сгибается только под простыми углами.

О создании первого серийного Cybertruck компания сообщила в середине июля, и, судя по фото, он не слишком отличается от представленного в 2019 году прототипа. Тем не менее к массовой сборке электропикапа Tesla приступит не ранее начала следующего года.