Беспилотные грузовики Сбера начали курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом

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SberAutoTech и логистическая фирма Globaltruck объявили о запуске проекта по грузовым беспилотным перевозкам. Как пишет «РИА Новости», тягачи поедут по трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Ранее аналогичный проект был запущен КамАЗом.
КамАЗ запустил движение автономных грузовиков в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» 14 июня. Курсировать они будут между логистическими хабами на въезде в Москву и Санкт-Петербург, а останавливаться только для обслуживания, дозаправки и разгрузки.
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