Оставить коммент

Koenigsegg планирует поставить мировой рекорд скорости

Беспилотные грузовики Сбера начали курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

SberAutoTech и логистическая фирма Globaltruck объявили о запуске проекта по грузовым беспилотным перевозкам. Как пишет «РИА Новости», тягачи поедут по трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Ранее аналогичный проект был запущен КамАЗом.

Читайте нас в Telegram! Там быстро и все-все новости

Фото: SberAutoTech

  • Прототипы беспилотных грузовиков разработаны «СберАвтоТехом» с использованием технологий, ранее применявшихся на легковых беспилотниках. В компании отметили, что имеющиеся решения отличаются высокой адаптивностью и могут быть использованы на любой технике. В процессе подготовки специалисты создали цифровую карту трассы М-11 и протестировали машины на других маршрутах.
  • Как и в случае с КамАЗом, тягачи SberAutoTech будут передвигаться в беспилотном режиме, но под наблюдением сидящего за рулём оператора.
  • Как SberAutoTech, так и Globaltruck уже заявили о намерении со временем масштабировать проект. Таким образом, не исключено, что по результатам испытаний на М-11 будет принято решение о выводе грузовых беспилотников на другие трассы.

КамАЗ запустил движение автономных грузовиков в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» 14 июня. Курсировать они будут между логистическими хабами на въезде в Москву и Санкт-Петербург, а останавливаться только для обслуживания, дозаправки и разгрузки.

Доверили бы свою посылку беспилотному грузовику?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании