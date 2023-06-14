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Беспилотные КамАЗы отправились в первый рейс из Санкт-Петербурга в Москву

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Дмитрий Елизаров

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КамАЗ объявил о запуске движения автономных грузовиков между двумя столицами в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры». В рейс отправились четыре тягача с полуприцепами, оснащённые оборудованием для самостоятельного управления, но с операторами в кабинах. В будущем число грузовых беспилотников на российских дорогах планируется увеличивать.

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  • На КамАЗе заявили, что беспилотные грузовики будут передвигаться по дорогам по графику 24/7, так как ограничения, связанные с режимом труда водителей-дальнобойщиков, на них не распространяются. Останавливать тягачи планируется только для техобслуживания, дозаправки и погрузки-разгрузки.
  • На территорию городов такие КамАЗы не попадут: их маршрут ограничен логистическими хабами на въездах в обе столицы. Расстояние от одного до другого составляет 650 километров.
  • Первый этап реализации проекта «Беспилотные логистические коридоры» официально считается тестовым: изучаются как поведение самих беспилотных грузовиков, так и организация и взаимодействие элементов инфраструктуры вокруг них. Поэтому в кабинах КамАЗов находятся операторы. Кроме того, они будут брать управление на себя в ситуациях, когда электроника заведомо не справится: на заправках и особо сложных дорожных участках.
  • В рамках первого этапа планируется также создание «цифрового двойника» трассы, что необходимо для улучшения взаимодействия беспилотника с элементами «умной дороги».

Ранее сообщалось, что, хотя сейчас в рейс отправились только беспилотники КамАЗа, в будущем парк пополнится тягачами «СберАвтоТеха». В целом сеть маршрутов для автономных грузовиков должна составить около 20 тысяч километров.

Беспилотный грузовик — это безопасно?

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