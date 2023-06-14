Беспилотные КамАЗы отправились в первый рейс из Санкт-Петербурга в Москву

Материал по теме
5 главных мифов о трудностях беспилотников в России
Конкуренты Chery Arrizo 8 в России: полный список
КамАЗ объявил о запуске движения автономных грузовиков между двумя столицами в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры». В рейс отправились четыре тягача с полуприцепами, оснащённые оборудованием для самостоятельного управления, но с операторами в кабинах. В будущем число грузовых беспилотников на российских дорогах планируется увеличивать.
Ранее сообщалось, что, хотя сейчас в рейс отправились только беспилотники КамАЗа, в будущем парк пополнится тягачами «СберАвтоТеха». В целом сеть маршрутов для автономных грузовиков должна составить около 20 тысяч километров.