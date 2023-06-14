Беспилотные КамАЗы отправились в первый рейс из Санкт-Петербурга в Москву

На КамАЗе заявили, что беспилотные грузовики будут передвигаться по дорогам по графику 24/7, так как ограничения, связанные с режимом труда водителей-дальнобойщиков, на них не распространяются. Останавливать тягачи планируется только для техобслуживания, дозаправки и погрузки-разгрузки.