Яндекс.Заправки выяснили, какой бензин предпочитают россияне

Сервис Яндекс.Заправки провёл опрос пользователей Яндекс.Навигатора и выяснил предпочтения водителей при выборе топлива. Больше половины из них ездит на бензине АИ-95 (50,3%). Свыше трети заливают АИ-92 (34%). На дизель пришлось 9,1%, на пропан — 3,5%.
- Чаще всего автомобилисты заправляются «до полного бака». Всегда или в большинстве случаев так делают 66,4% респондентов. Оставшаяся треть поступает так редко или никогда. Самый большой объём топлива в литрах заливают те, у кого дизельные и газовые машины (от 30 до 40 литров). А вот для бензина диапазон лежит между 22–26 литрами.
- В выходные дни пик спроса приходится на середину дня, тогда как в рабочие дни, и это объяснимо, — на утренний и вечерний часы пик. Четыре основных фактора при выборе заправки — это качество топлива (явный лидер), цена и проверенный бренд (почти поровну голосов), а также удобное расположение АЗС. Важность этих моментов выделили больше 50% опрошенных.
- Свыше половины водителей покупают вместе с топливом кофе, воду и другие напитки. На втором месте по популярности — сигареты.
Ранее Авто.ру публиковал собственный опрос на тему автомобильного топлива. Его прохождение займёт всего пару минут.
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