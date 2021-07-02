Яндекс.Заправки выяснили, какой бензин предпочитают россияне

Сервис Яндекс.Заправки провёл опрос пользователей Яндекс.Навигатора и выяснил предпочтения водителей при выборе топлива. Больше половины из них ездит на бензине АИ-95 (50,3%). Свыше трети заливают АИ-92 (34%). На дизель пришлось 9,1%, на пропан — 3,5%.