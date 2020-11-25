Яндекс.Заправки запустили сервис доставки еды в машину

Карточки автозаправочных станций в приложениях пополнились разделом «Еда на АЗС», где указаны доступные к заказу блюда и напитки. Выбрать и оплатить еду можно прямо из приложения, заказ к автомобилю вынесут сотрудники магазина или кафе на станции.

На данном этапе к новому сервису подключены около ста заправочных станций сетей BP и «Нефтьмагистрали» на территории Москвы и области. Как отметили в сервисе Яндекс.Заправки, доставка вскоре появится и на других АЗС, подключённых к сервису, — при условии наличия еды в ассортименте станций.

«Теперь практически всё, что связано с АЗС, можно сделать бесконтактным способом: от выбора станции с выгодной ценой до покупки кофе. Мы первый в мире сервис, который запустил подобную услугу на АЗС. Нам очень помогли опыт и технологии Яндекс.Еды, но все процессы пришлось отстраивать с нуля. Перед запуском мы помогли станциям оформить меню в цифровом виде, обеспечили их планшетами с предустановленной программой для обработки заказов и обучили сотрудников АЗС. Всё это позволило построить процесс так, чтобы водитель получал свою еду и напитки в среднем за 3–5 минут», — комментируют нововведение руководители Яндекс.Заправок Артём и Роман Прудниковы.