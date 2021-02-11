Яндекс.Заправки научились сравнивать цены и встраивать АЗС в маршрут

Чтобы заправиться до полного бака, достаточно просто провести по ползунку вверх при выборе количе­ства топлива. По умолчанию приложение считает «полным баком» 60 литров, но пользо­ватель может при первой подобной оплате установить собственное коли­чество. Приложение запомнит его и в будущем станет применять пользова­тель­ское значение.

Если же в бак поместится меньше топлива, чем оплачено, деньги за незалитые литры будут возвращены. В случае заправки «до полного бака» сервис не проводит оплату сразу, а замораживает средства на карте до момента получения информации от АЗС о точном количестве залитых литров. После этого неиспользо­ванные деньги размораживаются.