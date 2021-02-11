Яндекс.Заправки научились сравнивать цены и встраивать АЗС в маршрут

Сервис Яндекс.Заправки анонсировал новую функцию. Теперь приложение может как демонстрировать наличие АЗС на выбранном маршруте, так и выбирать заправку с самым доступным топливом. Кроме того, появилась возможность заправки до полного бака одним движением.
Чтобы заправиться до полного бака, достаточно просто провести по ползунку вверх при выборе количества топлива. По умолчанию приложение считает «полным баком» 60 литров, но пользователь может при первой подобной оплате установить собственное количество. Приложение запомнит его и в будущем станет применять пользовательское значение.
Если же в бак поместится меньше топлива, чем оплачено, деньги за незалитые литры будут возвращены. В случае заправки «до полного бака» сервис не проводит оплату сразу, а замораживает средства на карте до момента получения информации от АЗС о точном количестве залитых литров. После этого неиспользованные деньги размораживаются.
Яндекс.Заправки теперь способны показывать АЗС на выбранном пользователем маршруте — те, что находятся с правой стороны дороги. Приложение выделит заправку с самым доступным топливом и предложит сравнить цены на ней с предложениями остальных АЗС.
«Обычно водители не ездят заправляться целенаправленно. Они встраивают это в повседневные занятия — например, заправляются по пути на работу, в торговый центр или детский сад. Новые функции Яндекс.Заправок помогут построить удобные маршруты с заездом на АЗС и экономить на топливе», — уточняет руководитель Яндекс.Заправок Артём Прудников.
Около недели назад Яндекс.Заправки запустили функционал бесконтактной продажи омывающей жидкости. К сервису уже подключены 120 автоматических станций в Москве, Ярославле и Екатеринбурге, а в ближайшем будущем их число вырастет до 200.
А как вы обычно заправляетесь?
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