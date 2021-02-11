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Яндекс.Заправки научились сравнивать цены и встраивать АЗС в маршрут

Кроме того, появилась возможность заправки до полного бака одним движением
Новости

Сервис Яндекс.Заправки анонсировал новую функцию. Теперь приложение может как демонстри­ровать наличие АЗС на выбранном маршруте, так и выбирать заправку с самым доступным топливом. Кроме того, появилась возмож­ность заправки до полного бака одним движением.

  • Чтобы заправиться до полного бака, достаточно просто провести по ползунку вверх при выборе количе­ства топлива. По умолчанию приложение считает «полным баком» 60 литров, но пользо­ватель может при первой подобной оплате установить собственное коли­чество. Приложение запомнит его и в будущем станет применять пользова­тель­ское значение.

  • Если же в бак поместится меньше топлива, чем оплачено, деньги за незалитые литры будут возвращены. В случае заправки «до полного бака» сервис не проводит оплату сразу, а замораживает средства на карте до момента получения информации от АЗС о точном количестве залитых литров. После этого неиспользо­ванные деньги размораживаются.

  • Яндекс.Заправки теперь способны показывать АЗС на выбранном пользо­вателем маршруте — те, что находятся с правой стороны дороги. Приложение выделит заправку с самым доступным топливом и предложит сравнить цены на ней с предложе­ниями остальных АЗС.

  • «Обычно водители не ездят заправляться целе­направленно. Они встраивают это в повсе­дневные занятия — например, заправ­ляются по пути на работу, в торговый центр или детский сад. Новые функции Яндекс.Заправок помогут построить удобные маршруты с заездом на АЗС и экономить на топливе», — уточняет руково­дитель Яндекс.Заправок Артём Прудников.

  • Около недели назад Яндекс.Заправки запустили функци­онал бесконтактной продажи омывающей жидкости. К сервису уже подключены 120 автомати­ческих станций в Москве, Ярославле и Екатерин­бурге, а в ближайшем будущем их число вырастет до 200.

А как вы обычно заправляетесь?

До полного бака
По количеству литров
Сколько денег есть, на столько и заправляюсь
Пешком хожу

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#Яндекс
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