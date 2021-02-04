Не только бензин: Яндекс.Заправки начали продажу омывающей жидкости

Мобильный сервис Яндекс.Заправки запустил функцию бесконтактной оплаты омывающей жидкости на автоматических станциях Gartex. К сервису уже подключены 120 пунктов на территории Москвы, Ярославля и Екатеринбурга, а в ближайшем будущем их станет 200.
Автоматические аппараты Gartex позволяют заливать в бачок омывателя столько жидкости, сколько необходимо водителю в данный момент. Приложение Яндекс.Заправки при выборе функции «Незамерзайка» продемонстрирует местоположение ближайших станций, подключённых к сервису, и поможет проложить маршрут. Оплатить услуги станции можно будет напрямую из приложения — в том числе и баллами Яндекс.Плюс (при условии наличия подписки).
Несколько позже новую функцию планируется интегрировать и в другие приложения — Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты.
«Омывающая жидкость нужна водителям не меньше топлива. Три сезона из четырёх из-за морозов и заморозков в бачок нельзя заливать воду. Но мыть стёкла нужно часто, так как идут дожди или снег и на дорогах грязно. Да и летом омывайка работает лучше, чем обычная вода, — водители это знают. Мы решили помочь им с комфортом покупать омывайку. Теперь, когда потребуется пополнить её запасы, можно в приложении и построить маршрут до ближайшей станции Gartex, и оплатить нужное количество литров», — отмечает руководитель Яндекс.Заправок Артём Прудников.
В ноябре прошлого года Яндекс.Заправки запустили сервис заказа еды в машину — он работает на АЗС. Кроме того, приложение позволяет сравнивать цены на разных автозаправках и подключать к нему программы лояльности разных топливных сетей.
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