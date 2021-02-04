Не только бензин: Яндекс.Заправки начали продажу омывающей жидкости

Автоматические аппараты Gartex позволяют заливать в бачок омыва­теля столько жидкости, сколько необходимо водителю в данный момент. Приложение Яндекс.Заправки при выборе функции «Незамер­зайка» продемон­стрирует место­положение ближайших станций, подключённых к сервису, и поможет проложить маршрут. Оплатить услуги станции можно будет напрямую из приложения — в том числе и баллами Яндекс.Плюс (при условии наличия подписки).

«Омывающая жидкость нужна водителям не меньше топлива. Три сезона из четырёх из-за морозов и заморозков в бачок нельзя заливать воду. Но мыть стёкла нужно часто, так как идут дожди или снег и на дорогах грязно. Да и летом омывайка работает лучше, чем обычная вода, — водители это знают. Мы решили помочь им с комфортом покупать омывайку. Теперь, когда потребуется пополнить её запасы, можно в приложении и построить маршрут до ближайшей станции Gartex, и оплатить нужное количество литров», — отмечает руково­дитель Яндекс.Заправок Артём Прудников.