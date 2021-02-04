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Не только бензин: Яндекс.Заправки начали продажу омывающей жидкости

Мобильный сервис Яндекс.Заправки запустил функцию бесконтактной оплаты омывающей жидкости на автоматических станциях Gartex
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Мобильный сервис Яндекс.Заправки запустил функцию бесконтактной оплаты омывающей жидкости на автомати­ческих станциях Gartex. К сервису уже подключены 120 пунктов на терри­тории Москвы, Ярославля и Екатерин­бурга, а в ближайшем будущем их станет 200.

  • Автоматические аппараты Gartex позволяют заливать в бачок омыва­теля столько жидкости, сколько необходимо водителю в данный момент. Приложение Яндекс.Заправки при выборе функции «Незамер­зайка» продемон­стрирует место­положение ближайших станций, подключённых к сервису, и поможет проложить маршрут. Оплатить услуги станции можно будет напрямую из приложения — в том числе и баллами Яндекс.Плюс (при условии наличия подписки).

  • Несколько позже новую функцию планируется интегри­ровать и в другие приложения — Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты.

  • «Омывающая жидкость нужна водителям не меньше топлива. Три сезона из четырёх из-за морозов и заморозков в бачок нельзя заливать воду. Но мыть стёкла нужно часто, так как идут дожди или снег и на дорогах грязно. Да и летом омывайка работает лучше, чем обычная вода, — водители это знают. Мы решили помочь им с комфортом покупать омывайку. Теперь, когда потребуется пополнить её запасы, можно в приложении и построить маршрут до ближайшей станции Gartex, и оплатить нужное количество литров», — отмечает руково­дитель Яндекс.Заправок Артём Прудников.

  • В ноябре прошлого года Яндекс.Заправки запустили сервис заказа еды в машину — он работает на АЗС. Кроме того, приложение позволяет сравни­вать цены на разных авто­заправках и подключать к нему программы лояль­ности разных топливных сетей.

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