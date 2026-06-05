«Автодор»: Подмосковье и Смоленскую область свяжет восьмиполосная трасса

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал о «великолепной восьмиполосной дороге». «В Московском регионе, не входящем в скоростной каркас, мы доведём трассу на Минск практически до границы Смоленской области», — заявил он в интервью газете «Известия» в рамках ПМЭФ-2026.
- Доехать до Минска можно по платной трассе М-1 «Беларусь» — одной из старейших в России. Она начинается от пересечения Можайского шоссе и МКАД и ведёт до границы с Белоруссией. Ранее сообщалось, что в течение 2026 года на М-1 отремонтируют три участка в Московской и Смоленской областях общей протяжённостью 23 километра. После ввода в эксплуатацию участка от Москвы до А-108 («бетонки») М-1 станет полностью многополосной.
- Эффект от восьмиполосной трассы, по словам Петушенко, «почувствуют все жители центральной части России». «Мы строим широкие дороги без единого светофора, потому что самое главное — это экономия времени», — добавил он.
- Скоростной каркас, упомянутый Петушенко, представляет собой сеть трасс от Санкт-Петербурга через Москву до Черноморского побережья и далее на восток страны. «Для нас сейчас самое главное, чтобы этот каркас заработал, и то, чтобы все прилегающие рядом промышленные кластеры были подключены к этим дорогам», — подчеркнул глава «Автодора».
Ранее правительство утвердило обновлённый план деятельности госкомпании «Автодор» до 2030 года. На федеральные платные дороги планируется выделить более 1 триллиона рублей, что на 173 миллиарда больше, чем в предыдущей версии.
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Фото: Минтранс РФ