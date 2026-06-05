«Автодор»: Подмосковье и Смоленскую область свяжет восьмиполосная трасса

Доехать до Минска можно по платной трассе М-1 «Беларусь» — одной из старейших в России. Она начинается от пересечения Можайского шоссе и МКАД и ведёт до границы с Белоруссией. Ранее сообщалось, что в течение 2026 года на М-1 отремонтируют три участка в Московской и Смоленской областях общей протяжённостью 23 километра. После ввода в эксплуатацию участка от Москвы до А-108 («бетонки») М-1 станет полностью многополосной.