Некачественного бензина в России стало в четыре раза меньше

По итогам проверок за минувший год доля контрафактного и некачественного бензина в России составила 4,9%. Это в четыре раза меньше, чем в 2015-м, когда началась практика регулярных проверок АЗС, пишет ТАСС со ссылкой на главу Росстандарта Антона Шалаева.