Некачественного бензина в России стало в четыре раза меньше

По итогам проверок за минувший год доля контрафактного и некачественного бензина в России составила 4,9%. Это в четыре раза меньше, чем в 2015-м, когда началась практика регулярных проверок АЗС, пишет ТАСС со ссылкой на главу Росстандарта Антона Шалаева.
- В 2015 году какие-либо нарушения, связанные непосредственно с топливом, выявляли на каждой пятой заправке. Сегодня таких менее 5%. При этом объёмы ежегодных проверок большие: Росстандарт инспектирует больше 1000 комплексов.
- Глава Росстандарта связывает положительную динамику не только с проверочно-штрафными мерами. Достичь хороших результатов помогло «введение предупреждающих, профилактических мер, а также принятие новых требований и проведение разъяснительных бесед с автозаправочными комплексами».
Согласно последним исследованиям, наиболее доступный для местных жителей бензин в России в Ямало-Ненецком округе, наименее доступный — в Ингушетии. В ЯНАО на среднюю зарплату можно купить больше 2380 литров, в кавказской республике — всего 570 литров.
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