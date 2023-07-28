Bentley за полгода сократила продажи на 4 процента, но остаётся с высокой прибылью

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Компания Bentley обнародовала результаты работы за первые шесть месяцев этого года. В январе-июне было продано 7096 автомобилей, что на 4% меньше, чем годом ранее (7398 штук). Выручка и операционная прибыль оказались немного ниже уровня 2022 года, однако остаются на очень высоком уровне.
В России спрос на новые Bentley стабильно рос все последние годы. Однако прекращение поставок из-за санкций в прошлом году не помешало компании обновить рекорды продаж и без вклада нашей страны. Аналогичная ситуация и у марки Rolls-Royce.
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