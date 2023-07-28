Оставить коммент

Ford Mustang получил самую хардкорную версию Dark Horse R для трека

Bentley за полгода сократила продажи на 4 процента, но остаётся с высокой прибылью

НовостиКирилл МалышевКомменты

Компания Bentley обнародовала результаты работы за первые шесть месяцев этого года. В январе-июне было продано 7096 автомобилей, что на 4% меньше, чем годом ранее (7398 штук). Выручка и операционная прибыль оказались немного ниже уровня 2022 года, однако остаются на очень высоком уровне.

Читайте нас в Telegram! Там быстро и все-все новости
  • Операционная прибыль Bentley за январь-июнь составила 390 миллионов евро, выручка достигла 1,68 миллиарда евро. Аналогичные показатели были в рекордном для компании 2022-м — 398 миллионов и 1,71 миллиарда евро соответственно. Рентабельность продаж сохранилась на уровне чуть выше 23%.
  • Почти половина спроса (44%) приходится на кроссовер Bentayga. Купе и кабриолеты GT обеспечивают треть продаж (32%), оставшиеся 24% на счету представительского седана Flying Spur.
  • Больше всего Bentley продано в Северной Америке (2065 автомобилей), в которой уровень спроса за год не изменился. В Китае (1512), ЕС (1340) и Великобритании (688) продажи сократились на величину от 7% до 13%. Зато они выросли в Азии (963 машины, плюс 5%) и на Ближнем Востоке (528, плюс 11%).

В России спрос на новые Bentley стабильно рос все последние годы. Однако прекращение поставок из-за санкций в прошлом году не помешало компании обновить рекорды продаж и без вклада нашей страны. Аналогичная ситуация и у марки Rolls-Royce.

Где делают лучшие люксовые машины?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании