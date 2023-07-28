Bentley за полгода сократила продажи на 4 процента, но остаётся с высокой прибылью

Компания Bentley обнародовала результаты работы за первые шесть месяцев этого года. В январе-июне было продано 7096 автомобилей, что на 4% меньше, чем годом ранее (7398 штук). Выручка и операционная прибыль оказались немного ниже уровня 2022 года, однако остаются на очень высоком уровне.