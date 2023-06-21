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Импорт новых машин из Китая достиг 1 миллиарда долларов в месяц

Bentley завершила разработку ультрароскошного купе Batur, показанного год назад

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Дмитрий Елизаров

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Компания Bentley представила лимитированное купе Batur от подразделения Mulliner в августе прошлого года. Тогда же стало известно, что все 18 запланированных к сборке машин распроданы по цене от 2 миллионов евро. При этом к сборке автомобилей фирма приступает только сейчас, после завершения разработки и длительного цикла испытаний.

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  • Тесты купе включали более 30 тысяч километров пробега по реальным дорогам, на гоночных треках и по неровным покрытиям. Кроме того, прототип продержали около 600 часов под ярким солнечным светом, что эквивалентно пяти годам в пустыне Аризоны — так лакокрасочное покрытие кузова проверяли на устойчивость к выцветанию.
  • Исследовались и новшества в отделке интерьера — например, компоненты из натурального золота, которые Bentley изготавливает методом 3D-печати.
  • По подсчётам Bentley, для купе были разработаны около 800 уникальных компонентов. Всего же на проектирование Batur ушло около 160 недель (примерно три года).
  • Помимо уникального дизайна отличительным признаком Batur станет особая версия фирменного W12, форсированная до 750 л.с., — это самая мощная модификация двигателя, и по завершении сборки всего тиража Batur фирма от него откажется. Купе получит также адаптивную пневмоподвеску, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и полноуправляемое шасси с системой контроля вектора тяги.
  • Сейчас для владельцев Bentley Batur наступает период подбора вариантов оформления кузова и отделки интерьера. После этого компания приступит к ручной сборке гран-туреров. Каждый из них будут изготавливать около 4 месяцев, последний передадут заказчику не ранее конца 2024 года.

Прощание с W12 компания отметит также выпуском особых версий для всех моделей, которые комплектовались таким мотором. Исполнение Speed Edition 12 будет отличаться особым декором кузова и салона, а каждому покупателю подарят миниатюрную модель двигателя.

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