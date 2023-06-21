Bentley завершила разработку ультрароскошного купе Batur, показанного год назад

Компания Bentley представила лимитированное купе Batur от подразделения Mulliner в августе прошлого года. Тогда же стало известно, что все 18 запланированных к сборке машин распроданы по цене от 2 миллионов евро. При этом к сборке автомобилей фирма приступает только сейчас, после завершения разработки и длительного цикла испытаний.