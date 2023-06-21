Bentley завершила разработку ультрароскошного купе Batur, показанного год назад

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Марка Bentley показала дизайн будущих моделей на лимитированном купе Mulliner Batur
Импорт новых машин из Китая достиг 1 миллиарда долларов в месяц
Компания Bentley представила лимитированное купе Batur от подразделения Mulliner в августе прошлого года. Тогда же стало известно, что все 18 запланированных к сборке машин распроданы по цене от 2 миллионов евро. При этом к сборке автомобилей фирма приступает только сейчас, после завершения разработки и длительного цикла испытаний.
Прощание с W12 компания отметит также выпуском особых версий для всех моделей, которые комплектовались таким мотором. Исполнение Speed Edition 12 будет отличаться особым декором кузова и салона, а каждому покупателю подарят миниатюрную модель двигателя.
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