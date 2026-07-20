Баскетболисту Шакилу О’Нилу построили Chevrolet Impala: она может плавать

В коллекции знаменитого баскетболиста Шакила О’Нила появилась Chevrolet Impala, построенная специально для него. Как пишет Autoevolution, кабриолет создан мастерской Effortless Motors, но ездить по дорогам он не может. Это катер, который лишь выглядит как Impala из 1960-х.
- Внешность лодки полностью копирует облик двухдверной Chevrolet Impala с открытым верхом образца 1964 года. Воссозданы не только обводы кузова, но и колёсные диски, а диодная светотехника выполнена функциональной. Цвет кузова катера отсылает к дизайну «Импалы», снимавшейся в известном фильме Boyz in the Hood («Ребята по соседству»), выпущенном в 1991 году.
- Отчасти скопирован и автомобильный интерьер, причём это относится и к органам управления. К примеру, управлять водомётным движителем предложено при помощи педалей: педаль акселератора выполняет традиционную функцию, а тормозная отвечает за задний ход. Технических характеристик катера его создатели не раскрыли.
Знаменитый баскетболист отличается крупными габаритами и ростом 216 сантиметров, поэтому ему регулярно приходится обращаться к тюнерам для перестройки серийных машин. К примеру, осенью для него растянули Chevrolet Corvette, а Range Rover с перестроенным интерьером он так и не увидел: автомобиль похитили после того, как ателье завершило работу над ним.
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