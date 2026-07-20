Баскетболисту Шакилу О’Нилу построили Chevrolet Impala: она может плавать

Отчасти скопирован и автомобильный интерьер, причём это относится и к органам управления. К примеру, управлять водомётным движителем предложено при помощи педалей: педаль акселератора выполняет традиционную функцию, а тормозная отвечает за задний ход. Технических характеристик катера его создатели не раскрыли.

Знаменитый баскетболист отличается крупными габаритами и ростом 216 сантиметров, поэтому ему регулярно приходится обращаться к тюнерам для перестройки серийных машин. К примеру, осенью для него растянули Chevrolet Corvette, а Range Rover с перестроенным интерьером он так и не увидел: автомобиль похитили после того, как ателье завершило работу над ним.