Бензин АИ-95 подорожал в России почти на четверть

По итогам первой декады июля в России зафиксирован заметный рост медианных цен на бензин. Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс», в годовом выражении прибавка составила от 13 до 32 процентов в зависимости от вида топлива. При этом на независимых АЗС бензин может стоить вдвое дороже, чем на сетевых заправках.
- Медианная стоимость АИ-92 по состоянию на первую декаду июля составила 70,5 рубля за литр (плюс 20% год к году), 95-го — 77,5 рубля (плюс 24%). АИ-98 в среднем подорожал до 119,5 рубля за литр или на 32%, «сотый» сейчас в среднем стоит 94,5 рубля (плюс 13%). Дизельное топливо выросло в цене не так значительно, прибавив лишь 11% — до 88 рублей за литр.
- Потребители топлива приспосабливаются к росту цен и перебоям с поставками, меняя предпочтения. К примеру, АИ-92 стали покупать на 10% чаще, чем год назад, тогда как продажи более дорогих видов топлива сокращаются: спрос на АИ-95 упал на 13%, на АИ-98 — на 18%.
- Эксперты издания предполагают, что рост цен на бензин вскоре начнёт замедляться, хотя ожидать удешевления топлива не приходится из-за стабильно высокого спроса. По одной из версий, цены заметно не упадут даже после завершения ажиотажного периода.
Ранее выяснилось, в каких регионах России автомобилисты потребляют больше всего топлива. Лидером по ежемесячному расходу «девяносто второго» стала Ленинградская область. Кроме того, на первые строчки рейтинга попали другие столичные регионы, а также Красноярский край и Новосибирская область.
Уже перевели свой автомобиль на топливо подешевле?
Да, вынужден был
Нет, стараюсь заправляться, как и раньше
Вообще ездить перестал, выжидаю
Подождите
Новости загружаются
Фото на обложке: Газпромнефть