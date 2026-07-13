Бензин АИ-95 подорожал в России почти на четверть

Медианная стоимость АИ-92 по состоянию на первую декаду июля составила 70,5 рубля за литр (плюс 20% год к году), 95-го — 77,5 рубля (плюс 24%). АИ-98 в среднем подорожал до 119,5 рубля за литр или на 32%, «сотый» сейчас в среднем стоит 94,5 рубля (плюс 13%). Дизельное топливо выросло в цене не так значительно, прибавив лишь 11% — до 88 рублей за литр.