Бензин в России подорожал на 2 рубля за неделю

Средняя розничная стоимость бензина в РФ выросла за период с 16 по 22 июня с 69,11 до 71,20 рубля, следует из данных Росстата. Дизель подорожал значительнее — на 2 рубля 25 копеек, то есть до 82,93 рубля за литр.
- В сравнении с концом 2025 года средняя цена литра бензина выросла на 9,8%, что выше уровня инфляции. Стоимость дизельного топлива прибавила за тот же период 8,6%. По отдельным видам топлива рост составил 10% для АИ-92, 9,7% для АИ-95 и 7,9% для бензинов АИ-98 и выше. В среднем литр этих видов бензина стоит в РФ 67,54, 73,20 и 96,51 рубля соответственно.
- По данным ведомства, за означенный период потребительские цены на топливо выросли в 78 субъектах РФ. Наиболее значительная прибавка зафиксирована в Дагестане (плюс 16,5%, до 87 рублей в среднем) и Чеченской республике (плюс 15,2%, до 86,15 рубля в среднем).
- В Москве литр бензина в среднем на конец статистического периода стоил 72,34 рубля, дизель — 80,51 рубля. Те же значения для Санкт-Петербурга — 70,33 и 79,69 рубля.
За последние дни сообщалось о резком росте цен на топливо на независимых АЗС в ряде регионов страны. К примеру, сеть «Нефтьмагистраль» после проверок ФАС пересмотрела ценовую политику в сторону уменьшения. Рост цен фиксируется на фоне ограничений на продажу топлива, которые вводятся, по заявлениям властей регионов, ради борьбы с искусственным дефицитом и ажиотажем.
В вашем регионе сильно подорожало топливо?
Да, ужас, что творится
Рост есть, но незначительный
Не заметил изменений
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Фото на обложке: Газпромнефть