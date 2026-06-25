Бензин в России подорожал на 2 рубля за неделю

В сравнении с концом 2025 года средняя цена литра бензина выросла на 9,8%, что выше уровня инфляции. Стоимость дизельного топлива прибавила за тот же период 8,6%. По отдельным видам топлива рост составил 10% для АИ-92, 9,7% для АИ-95 и 7,9% для бензинов АИ-98 и выше. В среднем литр этих видов бензина стоит в РФ 67,54, 73,20 и 96,51 рубля соответственно.