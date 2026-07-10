Названы регионы с наибольшими потреблением бензина и ростом цен на АЗС

Больше всего бензина в стране потребляют водители в столичных регионах, а также в Сибири. Об этом говорится в исследовании «Где в России привыкли покупать сразу много топлива», проведённом аналитиками проекта T-Data.
- По бензину АИ-92 наибольшие объёмы среднемесячного потребления на одного водителя приходятся на Ленинградскую область (88 литров), Санкт-Петербург (87,8 литра), а также на Москву и Московскую область (по 87 литров). При этом ценовая динамика за последний месяц в этих субъектах продемонстрировала существенный разброс: если в Санкт-Петербурге рост составил 0,56%, то в Московской области цены подскочили сразу на 6,09%.
- Среди остальных регионов с высоким уровнем потребления АИ-92 (в диапазоне от 76,6 до 82,0 литра на водителя) наиболее сильное удорожание топлива зафиксировано в Самарской области, где стоимость литра увеличилась на 18,00%, а также в Новосибирской и Саратовской областях с показателями 14,16 и 11,88% соответственно. Минимальные изменения розничных цен в этой группе отмечены в Республике Башкортостан (0,74%).
- По АИ-95 лидерами среднемесячного потребления стали водители из Ленинградской и Томской областей, расходующие в среднем по 88,2 литра. В Томской области при этом зафиксирован ощутимый месячный рост стоимости на уровне 11,32%. Высокие объёмы потребления (более 85 литров на автовладельца) также характерны для Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Омской, Московской, Ивановской, Ярославской, Кемеровской, Тюменской и Нижегородской областей, а также Республики Татарстан.
- В ряде перечисленных субъектов зафиксирован экстремальный рост розничных цен за месяц: в Ивановской области бензин АИ-95 подорожал на 26,79%, в Тюменской области — на 24,09%, а в ХМАО — на 15,63%. В Москве и Свердловской области, где ежемесячный расход на водителя составляет 83,6 и 83,4 литра, цены выросли на 1,51 и 6,56% соответственно.
Ранее стало известно, что в Иркутской области прорабатывается возможность внедрения системы электронных очередей на АЗС для систематизации отпуска топлива. Совместный проект регионального правительства с местным ИТ-сообществом в настоящее время находится на стадии тестирования предложений от нескольких разработчиков.
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