Названы регионы с наибольшими потреблением бензина и ростом цен на АЗС

По бензину АИ-92 наибольшие объёмы среднемесячного потребления на одного водителя приходятся на Ленинградскую область (88 литров), Санкт-Петербург (87,8 литра), а также на Москву и Московскую область (по 87 литров). При этом ценовая динамика за последний месяц в этих субъектах продемонстрировала существенный разброс: если в Санкт-Петербурге рост составил 0,56%, то в Московской области цены подскочили сразу на 6,09%.

Среди остальных регионов с высоким уровнем потребления АИ-92 (в диапазоне от 76,6 до 82,0 литра на водителя) наиболее сильное удорожание топлива зафиксировано в Самарской области, где стоимость литра увеличилась на 18,00%, а также в Новосибирской и Саратовской областях с показателями 14,16 и 11,88% соответственно. Минимальные изменения розничных цен в этой группе отмечены в Республике Башкортостан (0,74%).