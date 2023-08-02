АвтоВАЗ увеличил продажи Lada Niva Travel в восемь раз

Не исключено, продажи могли быть и выше, однако АвтоВАЗ до сих пор сталкивается с дефицитом отдельных комплектующих для «Весты», из-за чего с конвейера автомобили сходят некомплектными. По данным сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», на заводских стоянках сейчас ожидают доработки более 12 тысяч машин.

Ранее глава дилерской ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин отмечал, что и к дилерам до 60% новых Lada Vesta поступает недоукомплектованными, и доделывать автомобили приходится техническому персоналу автосалонов. На это глава АвтоВАЗа Максим Соколов позже заявил, что предприятие никогда не передавало клиентам некомплектные машины, хотя признал, что автомобили без некоторых деталей могут храниться на площадках завода или дилеров.