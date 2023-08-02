АвтоВАЗ увеличил продажи Lada Niva Travel в восемь раз
АвтоВАЗ объявил об очередном рекорде продаж. За июль завод смог реализовать 29 378 автомобилей, и это лучший результат 2023 года. По сравнению с июлем прошлого года некоторые модели Lada продемонстрировали кратный рост — например, внедорожников Niva Travel было продано 3397 единиц, что в восемь раз больше, чем в 2022-м.
- Всего за семь месяцев 2023 года АвтоВАЗ реализовал 172 996 машин, что вдвое больше показателей прошлого года, объёмы производства Lada выросли в 1,8 раза. Продажи Lada Granta за июль увеличились на 162% год к году и достигли 17 170 единиц, спрос на Niva Legend вырос вчетверо — до 3375 машин.
- Продажи Lada Vesta производитель сравнивает с результатами июня-2023, так как год назад эта модель на рынке отсутствовала. За июль перезапущенную «Весту» приобрели 5133 человека, что на 20,5% больше результатов прошлого месяца.
- Не исключено, продажи могли быть и выше, однако АвтоВАЗ до сих пор сталкивается с дефицитом отдельных комплектующих для «Весты», из-за чего с конвейера автомобили сходят некомплектными. По данным сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», на заводских стоянках сейчас ожидают доработки более 12 тысяч машин.
Ранее глава дилерской ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин отмечал, что и к дилерам до 60% новых Lada Vesta поступает недоукомплектованными, и доделывать автомобили приходится техническому персоналу автосалонов. На это глава АвтоВАЗа Максим Соколов позже заявил, что предприятие никогда не передавало клиентам некомплектные машины, хотя признал, что автомобили без некоторых деталей могут храниться на площадках завода или дилеров.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий