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АвтоВАЗ модернизировал «Ниву»

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

АвтоВАЗ рассказал о модернизации внедорожника Lada Niva Legend. Доработки коснулись исключительно элементов шумоизоляции: теперь в салоне «Нивы» должно стать тише. Новые компоненты будут применяться на всех комплектациях Niva Legend, но скажется ли это на цене модели, пока не уточняется.

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  • Новый слой шумоизоляции обеспечивает ковёр, который теперь выполняется цельноформованным. В колёсных арках появились кожухи из ворсованного материала — они снижают шум от гравия и дополнительно защищают антикоррозионное покрытие. Кроме того, пересмотрена шумоизоляция моторного щита и обивки порогов.
  • Доработанная Lada Niva Legend прошла цикл испытаний: уровень шума и вибраций замеряли на холостых оборотах и на полном ходу двигателя, на асфальте разных типов, а также на бездорожье.
  • Когда именно такие «Нивы» появятся в продаже, не уточняется. Сейчас цена внедорожника начинается с 821 900 рублей за комплектацию Classic.

В Тольятти уже тестируют «заряженную» версию Lada Niva от подразделения Lada Sport. Предполагается, что она получит доработанную трансмиссию и широкий выбор силовых агрегатов мощностью от 83 до 126 л.с.

Важные доработки, как считаете?

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