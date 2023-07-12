АвтоВАЗ модернизировал «Ниву»

АвтоВАЗ рассказал о модернизации внедорожника Lada Niva Legend. Доработки коснулись исключительно элементов шумоизоляции: теперь в салоне «Нивы» должно стать тише. Новые компоненты будут применяться на всех комплектациях Niva Legend, но скажется ли это на цене модели, пока не уточняется.