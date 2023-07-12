АвтоВАЗ модернизировал «Ниву»

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АвтоВАЗ вернулся к разработке принципиально новой «Нивы»
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АвтоВАЗ рассказал о модернизации внедорожника Lada Niva Legend. Доработки коснулись исключительно элементов шумоизоляции: теперь в салоне «Нивы» должно стать тише. Новые компоненты будут применяться на всех комплектациях Niva Legend, но скажется ли это на цене модели, пока не уточняется.
В Тольятти уже тестируют «заряженную» версию Lada Niva от подразделения Lada Sport. Предполагается, что она получит доработанную трансмиссию и широкий выбор силовых агрегатов мощностью от 83 до 126 л.с.
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